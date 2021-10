"Si on n'a plus ce train, on n'a plus rien." De Nice à Tende, ils témoignent

Des familles ont déjà quitté la Roya à cause des problèmes de mobilité. "Tant qu’on dépendra de la route, ce sera l’angoisse. On a eu les convois, maintenant avec l’automne qui arrive on a tous peur. Dès qu’il pleut, c’est la panique. On a besoin du train."

Pourtant, la tempête Alex a démontré que le train était plus que jamais nécessaire. Alors que les routes et ponts sont coupés, cette ligne de train devient le seul moyen de se déplacer et de ravitailler la vallée.

Ce train, elle l’utilise aussi pour rejoindre la vallée de la Roya, lorsqu’elle veut rendre visite à sa meilleure amie, qui vit à Tende. Comme beaucoup de ses usagers réguliers, elle décrit cette ligne comme "une véritable ligne de vie". "Si on n’a plus ce train, on n’a plus rien. On est isolé."

Petite-fille de cheminot, Emmanuelle est une habituée du rail. "J’ai toujours pris le train." Sur sa portion, le train fonctionne plutôt bien. Elle raconte qu’il est même plein à craquer aux heures de pointe. "Ils pourraient mettre des trains plus longs sur ces horaires clés", suggère-t-elle. Seul point noir: le dernier train part à 19h20. Or, il lui arrive de finir sa journée de travail à 20h. Ces jours-là, Emmanuelle anticipe et prend sa voiture.

Pour lui, elle a participé au sauvetage de la vallée. À sa cohésion. "C’est un lien social auprès des habitants et tous les villages qu’elle traverse." Et à sa propre survie, puisqu’elle souffrait d’un manque d’investissements italiens depuis plusieurs années. Une nouvelle convention d’exploitation a été signée. Désormais, les régions Ligurie, Piémont et Paca financeront l’entretien de la ligne ferroviaire en fonction du nombre de trains en circulation.

Il a donné un coup de main pour nettoyer les maisons, les commerces et les terrains de ses voisins. Son souvenir le plus fort? "L’arrivée des trains depuis Nice et le déchargement de marchandises pour venir au secours des sinistrés."

"J’utilise la ligne pour mon travail, pour mes rendez-vous médicaux ainsi que mes loisirs, liste le Breillois. C’est la voie la plus rapide pour accéder à la vallée. Le train et les paysages sont agréables. Et elle représente une ligne de vie notamment depuis la tempête Alex."

C’est pourquoi il faut "plus de trains en journée pour faciliter les trajets des habitants" et "que la ligne soit plus tournée vers l’international pour faciliter l’accès à l’Italie."

Et d’ajouter: "Et on a bien vu à quel point il était important après la tempête Alex. C’est vraiment une ligne de vie. Sans elle, je ne me verrais pas habiter dans la vallée de la Roya."

Léa n’a pas de véhicule. Et, à choisir, la lycéenne préfère les rails à la chaussée. "Le train est pratique, sécurisé et rapide. On peut aller en France ou en Italie. Il fonctionne même quand il neige."

Nadège Pastorelli est née à Breil il y a 47 ans. Pendant des années, étudiante à Nice, chaque week-end, elle montait dans le train pour rejoindre Breil. Puis ça a été pour aller travailler à Nice. Aujourd’hui, la chef d’entreprise, s’est offert le luxe d'exploiter un établissement installé sur les rails: Le buffet de la gare, à Breil. Un luxe parce qu’elle est viscéralement attachée à son village et à ces rails.

"C’est une vraie ligne de vie. On est à Nice en 1h: c’est bon pour nos économies, pour l’écologie et pour notre état de fatigue. La tempête Alex aura eu ça de positif: elle l’a véritablement sauvée."

Un souvenir? Elle rit: "Tous les samedis midi, avec les copines, on prenait le train pour monter à Breil. On trouvait quasiment toujours les mêmes gens. On s’installait toujours près de la même famille: on était au spectacle tout le trajet! Les gosses étaient hyper turbulents, on adorait. Le dimanche soir, évidemment, on s’asseyait et on faisait toutes la gueule." Jamais elle n’aurait manqué un trajet. "Ma mère me proposait parfois de me remonter en voiture mais je refusais! Je voulais prendre le train!"

Elle martèle que le train de la Roya a du potentiel: "Cette ligne est capitale, elle devrait être exploitée à l’international. On devrait même y voir circuler le TGV! On peut aller à Milan, à Venise… Il faut l’exploiter à 300%." Elle a une vision claire des choses: "Soit on y met un train à plus grande vitesse, soit on internationalise franchement. Soit on garde le même train mais on booste à fond l’aspect touristique." Elle parle de voiture avec un toit panoramique, d’un train à vapeur le week-end.

"Il faut donner envie. On a les paysages, oui mais il faut y mettre encore de la saveur. C’est ce que j’ai voulu faire avec le Buffet de la Gare: apporter un style, une personnalité, permettre aux visiteurs de s’y sentir bien. Pour la ligne, c’est pareil."