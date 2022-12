Retards, incidents réguliers, changements d’horaires... ces usagers qui ont décidé de bouder le train

"Ne me parlez plus de trains !" Depuis un an, Thierry a repris la voiture pour se rendre à son travail, au centre hospitalier Princesse Grace de Monaco. Pourtant, ce Mentonnais de 53 ans était un usager régulier du TER depuis 2017. "C’est dommage, ça me convenait bien malgré le fait que je devais aller chercher ma fille à l’école le soir", souffle-t-il. Mais les trop nombreux désagréments rencontrés au quotidien sur la ligne Vintimille-Nice ont fini par venir à bout de sa patience.

"Suppressions de trains, souvent à la dernière minute, grèves - imaginez si nous faisions pareil dans les hôpitaux ou chez les pompiers - retards… J’ai toujours connu des incidents et ça ne s’améliore pas. Et quand je vois nos politiques encourager le train, je me dis qu’ils sont encore dans le monde des bisounours", déplore-t-il.

"Alors oui, il y a bien les bus… Si vous avez de la chance, car en le prenant à la gare routière de Menton le matin, ils sont souvent bondés et pas tout le monde ne peut monter. Et si vous y arrivez, avec les travaux en ce moment à Roquebrune-Cap-Martin, vous voilà partis en excursion à l’ouest de Monaco pour revenir par la moyenne corniche… Bref, vous avez mis presque une heure !"

Prendre le scooter quitte à payer plus

Nicolas, lui aussi employé dans la Principauté voisine, songe de plus en plus à résilier son abonnement à la SNCF. "Prendre le scooter ou la voiture me reviendra bien plus cher que mes 22 euros mensuels mais je serais plus flexible, notamment pour mes enfants », confie le trentenaire. Usager du TER depuis sept ans, son expérience sur le réseau est devenue « trop désagréable".

"Le matin comme le soir, les trains sont bondés aux heures de pointe, et à la gare de Menton ils arrivent systématiquement en retard en raison des contrôles à la gare de Garavan. Le plus pénible, c’est de voir nos trajets toujours impactés par des retards ou des grèves à répétition, les usagers sont victimes", décrit-il.

Le bus, alternative des jours de pluie

Un sentiment partagé par Laure, 36 ans. "On se sent abandonnés, malmenés. Le train étant le moyen le plus rapide de se rendre au travail, je pense qu’ils savent très bien qu’on sera nombreux à continuer à le prendre donc je n’ai pas l’impression qu’ils cherchent des solutions pour nous", résume cette Mentonnaise qui travaille à Monaco depuis 17 ans.

"Les problèmes s’accumulent surtout en période d’intempéries, lorsqu’il y a des éboulements ou qu’ils doivent déclencher les filets de sécurité, note-t-elle. Financièrement, je ne peux pas me permettre d’arrêter les transports en commun alors quand ça arrive, je prends le bus. Forcément, ça fait 45 minutes de trajet, mais au moins j’arrive à bon port. Si ils nous dédommageaient, ce serait déjà pas mal..."

Covoiturage

De son côté, Stéphanie, 44 ans, n’a "pas hésité" à accepter la proposition d’un ami de faire les trajets jusqu’à Nice en voiture ces derniers temps. "Je prends le train depuis huit ans, et cela devient vraiment fatigant. Entre les changements d’horaires intempestifs, les retards, les annulations, c’est compliqué… Et c’est de plus en plus fréquent, relate-t-elle. Les abords des voies sont mal entretenus donc dès qu’il pleut, c’est la catastrophe. Si jamais j’ai un rendez-vous personnel, je prends mon véhicule pour éviter de le louper. Il m’est déjà arrivé de rester coincée sur Nice le soir et que mon mari soit obligé de venir me récupérer au parking relais de Nice Nord depuis Menton !"