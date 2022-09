Prévu sur une zone à risque, le futur viaduc d'accès au tunnel de Tende inquiète une association environnementale de La Roya

Le chantier du tunnel de Tende serait-il - ironie du sort - dans une impasse? C’est du moins ce qu’estime Roya expansion nature (REN), consciente que le futur viaduc d’accès au tube côté français est prévu sur une zone à risque.

Depuis que la voie d’origine a été pulvérisée après la tempête Alex, les promoteurs du projet sont confrontés à un casse-tête, avance l’association de défense de l’environnement. "Ils se retrouvent à devoir reconnecter deux sorties de tunnel, débouchant quasiment dans le vide, à une route d’accès se trouvant de l’autre côté d’un gigantesque éboulis."

S’appuyant sur l’étude géologique du projet définitif, émise en 2009 dans le cadre de la commission intergouvernementale pour l’amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du sud (CIG), REN souligne que "le vallon à franchir, tout comme les derniers lacets de la route, sont dans une zone géologique très instable; le risque d’éboulement massif était connu dès le début du projet bien sûr, mais les concepteurs n’en ont pas tenu compte".

D’après leurs informations - glanées du côté de la presse transalpine - le plan du nouvel ouvrage proposé par l’Agence nationale des routes italiennes, l’Anas, maître d’œuvre de l’ensemble des travaux, serait contesté par la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).

Prendre en compte l‘urgence climatique

"Se pourrait-il que du côté français on prenne enfin conscience de l’aberration de la situation: construire une route coûte que coûte sur un pan de montagne qui s’effondre?", questionne l’association. Insistant sur le fait que des glissements ont déjà eu lieu dans cette zone et que, par l’effet du changement climatique, ils seront vraisemblablement plus fréquents à l’avenir.

Face à cette situation critique, REN émet deux requêtes. Qu’on en finisse avec l’opacité qui entoure le projet du doublement du tunnel de Tende, d’abord. "Les documents ne sont pas publics alors que des fonds publics sont engagés", peste Catherine Rainaudo, membre active de l’association. Impossible de récupérer quoi que ce soit: les calculs, plans et critiques émises par rapport au nouveau viaduc, les dossiers d’enquête après les malfaçons de 2017, les comptes rendus des commissions intergouvernementales...

"Même l’étude géologique ne se trouvait pas dans les documents que la Dreal nous avait fournis. Nous avons dû le réclamer par l’intermédiaire d’avocats", poursuit-elle.

Précisant que ledit rapport est sans ambages: ses auteurs mettent en garde sur toute construction entre les vallons de Romanin et de La Ca. "C’est comme s’il y avait une moraine en dessous. On ne peut pas rester sans rien faire!"

Là vient le deuxième vœu, cher à l’association depuis des années: miser sur le train pour assurer les trajets entre France et Italie. Ce qui permettrait de réviser sereinement le projet routier. "L’urgence climatique est là, et on ignore une ligne internationale qui se trouve sous notre nez…"