Pourquoi le trafic ferroviaire sera-t-il perturbé ce samedi 18 septembre entre Nice et Cagnes?

Les voyageurs vont devoir s’organiser. Ils n’auront pas le choix: ce samedi, il sera impossible de se déplacer entre train pour rejoindre Nice à Cagnes-sur-Mer, dans les deux sens de circulation. Prévus en gare de Nice Saint-Augustin, des travaux vont perturber le trafic. On fait le point.

En quoi ça consiste?

Pas de grands bouleversements, mais des manœuvres nécessaires pour la suite. "Il s’agit d’un ensemble de travaux pour préparer le transfert de la gare Nice Saint-Augustin vers son nouveau site", annonce la SNCF. Mais encore? "C’est une série d’interventions qui obligent à couper l’alimentation électrique des caténaires." Pour rappel, la gare doit être déplacée sur le site du pôle d’échanges multimodal, situé à 400mètres de son emplacement actuel.

Où et quand?

Si aucun horaire précis n’a filtré, le trafic sera interrompu ce samedi entre les gares de Nice ville et Cagnes-sur-Mer. A priori à partir de ce vendredi, minuit, jusqu’à samedi, minuit, soit une journée pleine.

Quel impact?

Plusieurs gares ne seront pas desservies au cours de la journée: Nice Saint-Augustin, Saint-Laurent-du-Var, Cros-de-Cagnes et Cagnes-sur-Mer. Le trafic à l’est de Nice (entre Nice, Menton et Vintimille) ne sera pas impacté. À l’ouest, les TER provenant de la gare des Arcs-Draguignan et se rendant à Cannes pourront eux aussi circuler normalement. En revanche, les TGV ne desserviront pas les gares de Cannes, Antibes et Nice pour la journée.

Quelles solutions?

"Il est fortement recommandé aux voyageurs souhaitant se déplacer durant ces travaux de se renseigner sur les conditions de circulation des trains", incite la SNCF. En l’état, aucun moyen de transport de substitution autre que les bus existants ne sera mis en place. Les usagers sont invités à prendre leur précaution.

Rens: Ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur et 0.800.11.40.23 ou 3635