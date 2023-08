Pour parer au pic de pollution, des tarifs spéciaux dans les trains TER et les bus ZOU de la région à partir de ce jeudi

Avec les fortes chaleurs, l'alerte pollution de niveau 2 a été déclenchée dans trois départements du sud de la France. Sont concernés: les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse.

Face à ce pic de pollution généralisé dans le sud-est, la Région Sud a activé un tarif spécial à compter de ce jeudi 24 août.

Les tarifs seront réduits à -75% de réduction pour tous les trajets en TER et bus ZOU au départ et à destination des Métropoles Aix-Marseille, Toulonnaise, Nice-Côte d’Azur et l’Agglo Avignonnaise.

Comment en bénéficier?

Pour les déplacements TER REGION SUD l’achat de titre à tarif réduit est possible en ligne sur le site internet SNCF TER SUD.

Pour les lignes de bus Zou, le tarif à 75% de réduction sur le billet unitaire est appliqué exclusivement lors d’un achat à bord des bus, précise le communiqué de la Région Sud.

"Face à cette période de canicule que nous traversons et ce pic de pollution, nous mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins de chacun et assurer la meilleure qualité de services. Nous restons très attentifs au bien-être et au confort de nos habitants. La Région invite les usagers à privilégier le covoiturage et les transports en commun afin de réduire au maximum la pollution", a déclaré Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président délégué de Régions de France.