Plus de 3 heures pour faire le trajet, la grosse galère des usagers du TER entre Nice et Saint-Raphaël

Plus de trois heures! C’est le temps qu’il aura fallu aux passagers entre Nice et Saint-Raphaël pour effectuer leur trajet.

Un véritable périple rythmé par des retards en pagaille et un changement de véhicule inattendu.

Initialement prévue à 9h14 en gare, l’arrivée des passagers en provenance de Nice-Ville ne s’est pas effectuée à l’heure promise. Rien ne pouvait laisser penser que cette journée comme les autres allait débuter de la sorte. Avant même une fermeture des portes sur le quai de la gare niçoise, le TER prévu au départ à 8h23 accusait d’un premier retard de 30 minutes.

La cause? Une locomotive en panne sur les rails à des kilomètres plus loin.

Si les passagers pouvaient imaginer que la situation se débloquerait rapidement, le retard sur le tableau affichait non plus 30 minutes, mais 55 minutes. Une situation qui a rapidement mis les voyageurs sous pression, comme en témoigne la réaction d’une d’entre eux: "J’ai arrêté de fumer depuis une semaine mais là je suis obligé pour me détendre. C’est incroyable d’avoir autant de retard. Heureusement je ne suis pas attendue mais imaginez ceux qui travaillent. Comment font-ils?"

Une fois parti de la gare de Nice-Ville, le train a normalement desservi les gares d’Antibes et de Cannes. Pour les passagers qui souhaitaient se rendre plus loin, c’est une autre histoire.

Un problème électrique

En effet, une annonce est venue perturber le calme qui semblait revenir dans les wagons. Un problème électrique sur la voie vers Saint-Raphaël empêchait le train de reprendre son périple.

Nouveau retard annoncé de 30 minutes. Une attente qui commençait à devenir pesante. Après ce nouveau délai, le train n’avait toujours pas redémarré, les travaux sur la ligne, toujours pas résolus.

La SNCF a donc mis à disposition un bus pour tous les passagers se rendant à Saint-Raphaël et aux Arcs-Draguignan. Changement de véhicule, au revoir le train et bonjour l’autocar.

Après près d’une heure passée sur l’autoroute A8, les passagers sont enfin arrivés à destination… Après plus de trois heures de transports en commun. Cette péripétie survient le lendemain de la proposition de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de céder la ligne TER Nice-Marseille au profit du groupe de transports Transdev.

Si l’accord venait à aboutir, ce serait la première fois qu’une ligne ferroviaire ne soit pas exploitée par la SNCF, jusqu’ici opérateur historique. Un simple accident de parcours ou peut-on y voir un signe du destin?