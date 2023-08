Pic de pollution: les transports en commun gratuits dans la Métropole Nice Côte d’Azur dès ce mercredi

Atmosud a émis un bulletin sur la qualité de l’air.

Le niveau 2 sur seuil d’alerte est déclenché pour ce mercredi à la suite de la persistance de la pollution à l’ozone, pour le quatrième jour consécutif. Les prévisions vont dans le même sens pour les journées de jeudi et vendredi.

Ainsi, la Métropole Nice Côte d’Azur a décidé de rendre gratuits les transports en commun afin d’inciter la population à laisser la voiture au garage.

"Afin d’agir à notre échelle, nous mettons en application ce qu’a décidé notre conseil de Métropole dès 2019, annonce son président Christian Estrosi, à savoir: la gratuité du transport collectif sur l’intégralité du réseau Lignes d’Azur dans toute la Métropole Nice Côte d’Azur."

Il exhorte la population et à "essayer de limiter [ses] déplacements à l’essentiel et à privilégier le covoiturage lorsqu’ [elle] n’a pas d’autre choix. Les actions doivent venir de tous afin de réduire au maximum ce pic de pollution: collectivités, État, entreprises, particuliers."

Les poids lourds en transit interdits sur les routes métropolitaines

Dans cet esprit, il s’adresse au préfet, lui demandant "d’interdire la circulation de tous les poids lourds qui ne font que traverser notre département. En cohérence, je prends un arrêté d’interdiction d’emprunter les voiries métropolitaines pour tous les poids lourds en transit. J’ai également demandé la gratuité du péage de Saint-Isidore dont les experts d’Atmosud nous ont démontré qu’il était une source considérable de polluants. Cela permettra de la fluidité au passage du péage et de rabattre davantage de circulation sur l’A8 plutôt que dans le centre-ville de Nice."

À noter que l’élu appelle de ses vœux la gratuité du contournement de la ville depuis plusieurs années déjà.

Il n’oublie pas non plus les gros navires et plaide pour "l’interdiction des escales de croisières, particulièrement émettrices de soufre."

Combien de temps ces dispositions dureront-elles? "Aussi longtemps que cet épisode perdurera", assure Christian Estrosi qui n’a pas manqué de conclure son communiqué de presse par: "Prenez soin de vous et de vos proches."