Pic de pollution à l'ozone: des couacs autour des réductions pour les TER et les bus Zou! sur la Côte d'Azur

C'était une première.

Face aux fortes chaleurs des derniers jours, et surtout à l'alerte pollution de niveau 2 déclenchée notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes, la Région Sud avait annoncé dès jeudi une réduction de 75% sur les tarifs des Ter et des bus Zou ! Un dispositif reconduit dans les Alpes-Maritimes ce vendredi.

L'intention, louable, a cependant soulevé interrogations et doutes.

Des gares mises de côté

Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, toutes les gares ne sont pas concernées par ce dispositif. Seules 7 gares figurent sur la liste établie. Dans le détail, il s'agit d'Antibes, Cannes, Cros de Cagnes, Golfe Juan Vallauris, Juan les Pins, Nice-ville, St-Laurent du Var. Les usagers de Beaulieu ou encore de Nice-Riquier ou Nice-Saint Augustin sont donc mis de côté.

Interrogée sur la raison de ce choix, la Région Sud répond par un message sibyllin: "Les gares concernées sont celles situées dans le périmètre des zones de circulation différenciées définies récemment par arrêté préfectoral dans le département des Alpes Maritimes."

Une réduction disponible que sur un seul site

Surtout, comme l'ont constaté certains usagers, difficile ce jeudi de bénéficier de la réduction. Là encore, la Région n'entre pas dans le détail mais reconnaît un "dysfonctionnement" du service.

Ce vendredi, la situation était rentrée dans l'ordre.

Par ailleurs, nulle trace de cette réduction sur le site et l'appli SNCF Connect, pourtant la principale porte d'entrée des usagers. Pour bénéficier de cette réduction, un seul site est possible, celui de Ter Zou!, direction les tarifs spéciaux. Plutôt difficile à trouver donc.