On fait le point sur le projet de ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur

Ils doivent permettre de "désaturer les nœuds ferroviaires existants", "améliorer l'offre de service et la desserte des territoires" et redonner confiance aux voyageurs jugeant les trains de la région peu fiables pour un transport régulier.

La deuxième phase prévue à l’horizon 2026 concerne la réalisation des aménagements, entre Cannes et Nice, de la navette azuréenne et surtout la création d’une nouvelle ligne souterraine à Marseille sous la gare Saint-Charles. Un chantier titanesque qui permettra la traversée ferroviaire souterraine de la cité phocéenne sur près de 8 km ainsi que le réaménagement du plateau de la gare Saint-Charles et des voies des faisceaux Est et Ouest qui y convergent.

Plus lointaines et pas encore arrêtées, les phases 3 et 4 du projet prévoient de nouvelles gares dans les Alpes-Maritimes, notamment du côté de Sophia-Antipolis. Mais aussi de nouvelles lignes interurbaines entre Aubagne et Toulon et entre Le Muy-Cannes-Nice.

où en est-on?

Alors les phases 3 et 4 du projet n’en sont toujours qu’au stade des études, les phases 1 et 2 sont, elles, véritablement lancées.

Pour ces deux premières phases pour lesquelles les concertations se sont achevées mi-avril, l’enquête publique a été lancée depuis quelques semaines. Une étape décisive pour l’obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP) espérée pour la fin 2023 ainsi que pour les acquisitions foncières nécessaires au début des travaux.

Une fois tous les sésames délivrés, et sous réserve de l'absence de recours, les travaux pourraient démarrer au printemps 2024.

Qui finance

Les collectivités locales de la région Paca (1) et le gouvernement sont tombés d’accord pour le financement, à parité, des deux premières phases de la LNPCA pour près de 3,5 milliards d’euros.

Un financement européen à hauteur de 20% est par ailleurs escompté.

Pour quand

Le calendrier n’est pas encore détaillé, mais SNCF Réseau s’engage sur de premières "mises en service" dès 2026. Elles doivent s’échelonner au moins jusqu’en 2029.

Les phases 3 et 4, elles, ne sont pas attendues avant les années 2030.

(1) Dans le détail: la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches du Rhône, le Département des Alpes-Maritimes, le Département du Var, la Métropole Aix Marseille Provence, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins, Dracénie Provence Verdon agglomération, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse.