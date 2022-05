Les infractions de moins de 5 km/h représentent 6 PV sur 10: le gros business des "petits" radars

"Arrêtons avec les automobilistes vaches à lait!"

Vent debout contre la situation, le président de l’Automobile Club de Provence, Patrick Pappalardo, dénonce des sanctions qui viennent s’accumuler à d’autres problèmes.



"Il faut arrêter ! Les automobilistes sont des vaches à lait. Concernant les pertes de points, un point + un point + un point... ça va vite. Il est scandaleux de perdre son permis pour des infractions de 2-3 km/h, même s’il y a la prise en compte de la marge d’erreur du radar, un système de graduation en fonction de l’excès et des routes, serait plus juste. Le décompte actuel équivaut rapidement à ne plus pouvoir conduire pour les actifs. Et on voit bien que sur nos territoires, le système des transports en commun n’est pas adapté... Mais cela ne s’arrête pas là. On va bientôt nous imposer la Zone à Faibles Émissions (ZFE) avec un système de vignettes pour pouvoir circuler ou non en agglomération. Ça continue avec le prix de l’essence, le coût exorbitant des réparations ou celui des assurances... Les automobilistes sont pris en otages !", s’indigne le président marseillais.