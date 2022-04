Les informations à savoir sur la fermeture partielle de la Dorsale à Monaco

Cette semaine, la fermeture d’un tronçon souterrain de la Dorsale pour les besoins d’un chantier a provoqué bon nombre d’embouteillages aux heures de pointe. La concomitance de ces travaux avec la tenue du Rolex Monte-Carlo Masters a suscité l’ire de bon nombre d’usagers de la route, de spectateurs du tennis et d’internautes.

On vous explique pourquoi le gouvernement princier a privilégié ce timing et combien de temps, encore, va perdurer cette interdiction de circulation.

Quel chantier est concerné ?

Celui du Grand Ida , niché dans le quartier Plati, pour lequel seront livrés 218 logements, dont au moins 160 domaniaux, à l’échéance 2024.

Le futur parking en sous-sol de ce vaste projet immobilier débouchera sur des axes majeurs de la Principauté : dans le tunnel Dorsale, pour l’entrée, et dans le tunnel descendant de Fontvieille pour la sortie. Ainsi, les travaux nécessitent, pour des raisons de sécurité, la mise en sens unique des axes routiers correspondants.

"En effet, les interventions conduites impliquent l’arrêt des systèmes de désenfumage", précise le gouvernement princier.

Pourquoi en journée ?

Si le timing a pu poser question, l’exécutif monégasque soutient le choix de cette décision.

"Compte tenu des nuisances sonores et vibratoires occasionnées, le gouvernement a privilégié, afin de préserver la qualité de vie des résidents situés à proximité [ceux des Jardins d’Apolline et d’Hélios, ndlr], des travaux entrepris exclusivement de jour (et non partiellement de nuit et de jour comme envisagés initialement). En outre, il a été décidé de les programmer durant la période des vacances scolaires, où le flux de circulation est moins dense malgré la tenue du Monte-Carlo Rolex Masters."

Les infos de circulation

Jusqu’au 23 avril, une voie unique de circulation, entre les ronds-points enterrés Aureglia et Canton, sera accessible en alternance aux plages horaires suivantes :



- De 7h à 12h, la voie aval, en direction de Menton, sera ouverte.

- De 12h à 20h, ce sera le tour de la voie amont, en direction de Nice.

En revanche, cette section de la Dorsale sera fermée dans les deux sens la nuit.

Concernant le tunnel descendant de Fontvieille, il sera complètement fermé jusqu’à ce vendredi inclus, puis du 19 avril à 7h30 jusqu’au 20 avril à 16h, et du jeudi 21 avril à 7h30 jusqu’au 24 avril à 21h.

" Le quartier de Fontvieille demeure accessible, en entrée et en sortie, par la liaison Marquet ainsi que par les tunnels sous le Rocher via l’avenue du port ou vers le boulevard Albert-Ier", indique le gouvernement.