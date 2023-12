Les herbiers de posidonie un peu mieux respectés en Méditerranée

Dans un contexte où les questions environnementales sont de plus en plus au cœur des préoccupations des Français, le respect des herbiers de posidonie, importants puits de carbone en Méditerranée, progresse.

"Il était temps!" diront certains, rappelant que l’espèce est protégée par un arrêté ministériel datant du 19 juillet 1988.

Ce respect grandissant de la posidonie, on le doit en grande partie à la politique de gestion des mouillages progressivement mise en place par la préfecture maritime de la Méditerranée depuis 2019.

Dernière pièce du puzzle venant compléter la couverture de l’ensemble de la façade méditerranéenne, l’arrêté local interdisant le mouillage des bateaux de plaisance de 20-24m et plus dans les herbiers, a été signé au mois de juin dernier pour l’ouest de la Corse.

Une surveillance accrue

Grâce aux différentes réglementations mises en place depuis 2019, les herbiers de posidonies, vrais puits de carbone, sont de mieux en mieux protégés. Photo DR.

Et le bilan de la saison estivale 2023, qui court traditionnellement du 1er mai au 30 septembre, est sans ambiguïté. Car si le nombre de suspicions d’infraction au mouillage est clairement en hausse (933 contre 650 en 2022), celui des procès-verbaux effectivement dressés à l’encontre des contrevenants affiche en revanche une légère baisse (115, contre 119 en 2022).

Analysant ces chiffres, la préfecture maritime de la Méditerranée tire l’enseignement suivant: "La hausse du nombre de report de suspicions traduit un suivi plus précis des navires de plus de 20-24mètres par les sémaphores, très peu passant désormais au travers de la surveillance. Le nombre constant de procès-verbaux prouve quant à lui qu’en dépit d’une attention accrue, le volume d’infractions ne croît pas et que la réglementation est donc désormais connue et mieux respectée".

Quid des bateaux plus petits?

Pour améliorer la réponse pénale apportée aux infractions environnementales, le préfet maritime, le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi, a reçu l’ensemble des procureurs de la République de la façade méditerranéenne. Photo DR.

Sur ce dernier point, la préfecture maritime à Toulon met en avant le rôle de l’Alliance Posidonia. Créée en juin 2023, cette entente, qui mêle entités publiques et acteurs privés, économiques comme associatifs, a mené une importante campagne de communication pendant tout l’été.

Malgré ces résultats encourageants, les autorités maritimes ne sauraient se reposer sur leurs lauriers. Parmi les pistes d’amélioration future: la poursuite du développement de solutions alternatives au mouillage, comme l’installation de coffres par exemple, ou encore l’instauration de nouvelles règles concernant cette fois les bateaux de plaisance de moins de 20mètres, "dont l’impact sur les herbiers de posidonie est considéré comme moindre, mais malgré tout suffisamment significatif".

Côté bâton, la préfecture maritime de la Méditerranée entend par ailleurs "accroître la synergie de travail avec le Tribunal maritime de Marseille afin de renforcer la qualité de la réponse pénale apportée aux infractions environnementales".