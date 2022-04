Le tunnel de Monaco sera fermé la nuit à partir de ce lundi soir

Pour permettre des travaux de maintenance, le tunnel A500 (Tunnel de Monaco), l’accès à l’autoroute par l’échangeur n°57 ( A8 / Laghet) et la bretelle de sortie de l’échangeur n°56 ( A8 / Monaco), en direction de Monaco, Beausoleil et Cap d’Ail, seront fermés à la circulation, de nuit (21h / 5h), du lundi 4 avril (21h) au vendredi 8 avril 2022(5h).

Déviations mises en place dans le sens Nice / Monaco:

Pour les véhicules de moins de 19t de PTAC: sortir par l’échangeur N°57 ( A8 / La Turbie) pour rejoindre Monaco, suivre les RM / RD 2564 puis la RD 37 pour les véhicules de moins de 19t de PTAC et de longueur inférieure à 8m; la RD 53 pour les véhicules de moins de 7,5t de PTAC et de longueur inférieure à 10m; la RD 51 pour les véhicules de moins de 19t de PTAC et de longueur inférieure à 10m.

Pour les véhicules de plus de 19t de PTAC: sortir par l’échangeur n°55 (A8 / Nice l’Ariane) puis prendre la pénétrante du Paillon jusqu’à la sortie Pont René Coty, les boulevards Saint-Roch et Riquier, la place Max Barel et la RM/RD 6007 (Moyenne corniche) vers Monaco.

Déviations mises en place dans le sens Monaco / Nice:

Depuis la RM 6007: par la RD 37 pour les véhicules de moins de 19t de PTAC et de longueur inférieure à 8m; par la RD 53 pour les véhicules de moins de 7,5t de PTAC et de longueur inférieure à 10m; par la RD 51 pour les véhicules de moins de 19t de PTAC et de longueur supérieure à 10m, puis par la RD 2564 pour rejoindre l’A8 via l’échangeur N°57 ( A8 / La Turbie).