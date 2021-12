Le ministre des Transports presse son homologue italien d’accélérer les travaux du tunnel de Tende

Octobre 2023. C’est la date butoir à laquelle il sera de nouveau possible de circuler entre France et Italie via le tunnel de Tende, selon le calendrier actuel. Les autorités françaises veulent le voir accélérer.

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, vient d’écrire en ce sens à son homologue italien, Enrico Giovannini. Une démarche qui survient au lendemain de la signature du traité du Quirinal. Le 25 novembre, à Rome, Emmanuel Macron et Mario Draghi ont signé une série d’accords entre leurs deux pays. Les accès transfrontaliers en font partie.