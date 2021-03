Le Maroc suspend les vols à destination et en provenance de France

Il n'y a plus de vols entre la France et le Maroc, ainsi que depuis l'Espagne, jusqu'à nouvel ordre a annoncé ce lundi 29 mars le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger sur son compte twitter.

"Dans le cadre des mesures préventives prises par le Maroc contre la propagation de la pandémie de la Covid19, les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l'Espagne seront suspendus à partir de demain 30 mars 2021 à 23h59, et ce jusqu’à nouvel ordre", est-il précisé dans le communiqué rédigé par le ministère du Tourisme.

La France et l'Espagne rejoignent une liste de 40 pays avec lesquels le Maroc a suspendu ses vols dont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou la Belgique.