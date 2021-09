La SNCF va lancer des Ouigo roses, pas chers et à petite vitesse

La SNCF veut lancer au printemps 2022 des trains grandes lignes classiques, roses, à bas prix sur Paris-Lyon et Paris-Nantes, qui seront exploités par une nouvelle filiale sur le modèle des TGV low-cost Ouigo, a-t-elle annoncé jeudi.

"Ouigo Vitesse Classique" proposera deux allers-retours quotidiens entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache via Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon en 4 heures 45 à 5 heures 15 de bout en bout, et trois allers-retours entre Paris-Austerlitz et Nantes via Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles, Chartres, Le Mans et Angers ou Juvisy, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Angers, le tout en 3 heures 30 à 4 heures 15. Malheureusement, la région PACA ne sera pas désservie.

Des prix fixes, bas et jusqu'à la dernière minute

Ces liaisons à classe unique seront assurées par des voitures Corail rafraîchies et repeintes en rose, "avec des prix très bas et fixes, jusqu'au dernier moment", a souligné Alain Krakovitch, le directeur de Voyages SNCF (les grandes lignes).

Comme pour Ouigo, les billets seront uniquement commercialisés sur internet : ils coûteront entre 10 et 30 euros selon la période – en pointe ou heures creuses – et la destination, et 5 euros pour les enfants, avec des options comme pour les bagages. L'ambition est de vendre 65% des billets à moins de 20 euros, selon M. Krakovitch.

"C'est du train en plus. (...) Notre objectif, c'est vraiment de prendre des parts de marché à la route" – FlixBus, BlaBlaCar et voitures individuelles –, a expliqué Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs (la filiale qui fait rouler les trains).

Ouigo Vitesse Classique sera exploité par une nouvelle filiale à 100% de SNCF Voyageurs, baptisée Oslo et employant "près de 80 personnes" (volontaires), avec une utilisation plus intensive du matériel et une réorganisation du travail rendant les agents plus polyvalents. L'objectif est que cette "expérimentation" soit rentable en deux ans, a noté Christophe Fanichet.

20% de voyageurs en plus en 2021

Il s'agit d'"augmenter le nombre de Français et d'Européens qui prennent le train", a-t-il souligné. Voyages SNCF a également fait un point sur la marche des TGV Ouigo, qui malgré le Covid-19 ont été remplis à 90% cet été. "Quatre millions de voyageurs ont pris un Ouigo en juillet et août. C'est près de 20% de plus qu'en 2019", s'est félicité Stéphane Rapebach, directeur général de Ouigo.

Le TGV à bas coût de la SNCF devrait atteindre en 2023 Brest, Quimper, La Rochelle et Perpignan au départ de Paris. La compagnie promet de nouvelles destinations à partir de 2025, grâce à la transformation en Ouigo de 12 TGV supplémentaires, qui s'ajouteront aux 38 rames déjà en service.

Pour l'heure, elle va lancer une option "Ouigo Plus", plus chère, comprenant toutes les options habituellement payantes: bagage, wifi où il est disponible, choix de la place et embarquement au dernier moment. "Les 38 rames Ouigo sont équipées progressivement du wifi et le seront toutes fin 2022", a assuré M. Rapebach.