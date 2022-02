La liaison ferroviaire Tende-Limone reste gratuite jusqu’à la fin de l’hiver

Bonne nouvelle pour les transports transfrontaliers: la liaison ferroviaire entre Tende et Limone restera gratuite jusqu’à la fin de l’hiver. Il s’agit en effet du seul moyen de rallier la Roya au Piémont tant que la route dite des 50 lacets sera rendue impraticable par la neige. Et tant que l’accès au col de Tende - pulvérisé par la tempête Alex - ne sera pas possible.

L’annonce, faite mardi par le conseiller régional piémontais délégué aux transports, Marco Gabusi, n’a pas manqué de ravir les usagers et élus de la Roya.

À l’instar de Jean-Pierre Vassallo qui appelait une telle mesure de ses vœux. "Après le train des neiges, l’intervention du maire de Tende auprès du président de la région Piémont a été entendue avec le maintien annoncé de la navette Tende-Limone jusqu’à la réouverture saisonnière de la route des 47 lacets", commentait ainsi la Ville de Tende sur sa page Facebook.

Les amateurs de glisse pourront ainsi se rendre aisément à la station de ski de Limone alors que l’or blanc vient de retomber en quantité.