La gare de Monaco (toujours) plébiscitée par les voyageurs

Une enquête de satisfaction a été menée en gare de Monaco au cours du mois de mars et les résultats sont très satisfaisants puisqu’elle maintient sa 1ère place sur le podium au niveau régional, parmi les 24 gares de la direction régionale des gares et la 2e place au niveau national français, par rapport aux 125 gares enquêtées!

Pour départager les gares, des notes de satisfaction globale leur sont attribuées selon 4 piliers: Efficace, Pratique, Remarquable et Moderne.

À travers ces 4 piliers, c’est le degré de satisfaction des usagers, par rapports aux 7 promesses de la SNCF, qui est passé au crible.

Cela participe au rayonnement de la Principauté

Selon cette enquête, la qualité de service en gare de Monaco est remarquable à plusieurs égards et permet de participer au rayonnement de la Principauté puisqu’elle a obtenu la meilleure note au niveau national pour le critère "Bien-être en gare", notamment pour sa propreté et sa sécurité, mettant ainsi en lumière le travail des fonctionnaires de la Sureté publique et des agents qui œuvrent à son entretien.

Voici dans le détail les résultats:

- 8,25 / 10 à la Promesse 1: l’information des voyageurs et l’orientation des clients.

- 9,13 / 10 à la Promesse 2: l’accès à la gare et les déplacements à l’intérieur de la gare.

- 9,40/10 à la Promesse 3: le bien-être en gare.

- 8,73 / 10 à la Promesse 4: le confort d’attente.

- 6,92/10 à la Promesse 5: services autour du voyage / du quotidien; impact direct de la crise sanitaire et de ses conséquences sur les commerces en gare.

- 6,93/10 à la Promesse 6: l’esthétique et les animations de la gare.

- 7,78 / 10 à la Promesse 7: la modernité des infrastructures.