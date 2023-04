Quels sont les moyens déployés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour inciter plus de gens à utiliser le train

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, avec sa "COP d’avance", ne manque pas une occasion de rappeler qu’elle a pris à bras-le-corps la question du changement climatique, mise énormément sur le rail pour atteindre ses objectifs les plus ambitieux. À savoir réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030! A ce sujet, Jean-Pierre Serrus, vice-président du conseil régional en charge des transports, a rappelé mercredi 26 avril, à l’occasion d’une conférence de presse commune avec la SNCF, que "le budget Transports et Mobilité est le premier budget de la Région qui y consacre plus de 800 millions d’euros".

Pour être au rendez-vous de 2030, il faut absolument que de plus en plus d’habitants de la Région abandonnent leurs voitures au profit des transports en commun, dont le train. En partenariat avec la SNCF, la Région s’y emploie. Depuis 2019, elle a ainsi investi chaque année près de 150 millions d’euros pour les TER. Et en 2023 et 2024, 300 millions d’euros vont être consacrés à l’achat de 15 rames neuves pour les TER intermétropoles et à l’aménagement de deux nouveaux ateliers de maintenance à Nice.

Une "envie de gare"

Mais le matériel neuf ne suffit pas. La régularité et la fiabilité du service dépendent également de l’état du réseau. À ce sujet, SNCF Réseau va investir cette année 270 millions d’euros sur ses fonds, "dont 170 millions d’euros pour la modernisation et la régénération du réseau, et 100 millions d’euros pour sa maintenance", précise Karim Touati, le directeur territorial de SNCF Réseau en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Parmi les principaux chantiers programmés cette année, on notera: le renforcement de la voûte des tunnels du Mussuguet (12M€) à Cassis et de Monte-Carlo (15,90M€) par la mise en œuvre d’une coque en béton; le remplacement du pont-rail de l’avenue Aristide-Briand à Menton (4,50M€); la pose de quatre nouveaux aiguillages au niveau de la halte de Cagnes/Hippodrome (6,90M€); les travaux d’accessibilité des quais de la gare de Toulon (6,50M€) et de Beaulieu-sur-Mer (5,80M€); enfin, la réalisation des pôles d’échanges multimodaux de Cagnes-sur-Mer (26M€), Nice/Saint-Augustin (40,80M€) et Menton (24M€) visant à favoriser les mobilités douces.

Pour rester dans le sujet, 75 abris à vélos ont d’ores et déjà été installés dans les gares de la région à la fin du mois d’avril. Des travaux réalisés dans le cadre du contrat de performance signé entre la Région et SNCF Gares & Connexions, et dont l’idée générale est d’appliquer aux 156 gares et haltes du territoire la règle des quatre E, pour efficace, économique, écologique et exploitable. Des modernisations, des améliorations qu’Agnès Moutet-Lamy, directrice régionale de SNCF Gares & Connexions résume en ces termes: "il faut donner envie de gare pour donner envie de train".

Digitalisation du réseau

À noter que la SNCF continuera la transformation digitale de son réseau au cours de l’année, avec notamment le déploiement de l’European Railway Train Management System - nouveau système de signalisation - et la construction à Marseille/Saint-Charles de la Commande centralisée du réseau, véritable "tour de contrôle" à partir de laquelle la SNCF sera en mesure de gérer la totalité de la circulation des trains de la Région.

Mais impossible de parler transport ferroviaire sans évoquer la Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA). Un équipement dont les phases 1 et 2, qui doivent respectivement commencer en 2025 et 2028, sont estimées à 3,6 milliards d’euros. Parmi les premiers travaux, on retiendra la création ou transformation des gares de Saint-Cyr-les-Lecques, La Pauline, Carnoules… et Nice-Aéroport.