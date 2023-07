La compagnie Ryan Air annonce une journée de recrutement d'une centaine de personnes dans la Région Sud

Si vous aimez les aéroports et les avions, c'est le moment de tenter votre chance. Dans un communiqué, la compagnie Ryan Air annonce recruter une centaine de personnes pour devenir membres d'équipage cabine sur ses vols.

Une campagne de recrutement valable dans toute la France et une journée spécifique sera organisée à Marseille, le 9 août prochain à 10h30 à l'Ibis Budget - Vieux-Port, 46 Rue Sainte.

Le 9 août à Marseille

"Nous invitons les personnes intéressées à venir à notre événement de recrutement qui aura lieu à Marseille le mercredi 9 août pour rencontrer l'équipe et en savoir plus sur ces postes passionnants", indique d'ailleurs Darrell Hughes, Directeur des Ressources Humaines de Ryanair.

Le communiqué précise par ailleurs que le système de rotation de travail est en 5 jours de travail et 3 jours de repos, promet des "opportunités d’évolution professionnelle rapides et des avantages de voyage à prix réduit permettant aux PNC de voyager sur le réseau Ryanair de plus de 230 destinations." Tout un programme, donc.

Si vous êtes tentés, le site de renseignements est ici.



découvriront la vie d'un personnel navigant de cabine (PNC) au sein du premier groupe aérien européen et ce que le

poste peut leur offrir, notamment le système de rotation de Ryanair (5 jours de travail et 3 jours de repos), d'excellentes

conditions de rémunération, des opportunités d’évolution professionnelle rapides et des avantages de voyage à prix

réduit permettant aux PNC de voyager sur le réseau Ryanair de plus de 230 destinations, le meilleur du secteur.

Pour plus d'informations, visitez careers.ryanair.com.

Darrell Hughes, Directeur des Ressources Humaines de Ryanair, a déclaré :

"Nous sommes ravis d'annoncer une importante campagne de recrutement pour 100 membres d'équipage de cabine, et



En tant que première compagnie aérienne d'Europe, ces postes de personnel de cabine Ryanair offrent aux candidats

la possibilité de décrocher les meilleurs emplois de personnel de cabine dans le secteur de l'aviation, où le travail assidu

est récompensé par des promotions rapides. Notre personnel de cabine bénéficie d'un système de rotation "5 jours de

travail, 3 jours de repos" - équivalent à un jour férié par semaine -, de conditions de rémunération fantastiques,

d'opportunités de développement de carrière exceptionnelles et d'une formation de premier ordre.

Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux membres du personnel de cabine à bord avant l'hiver 2023 et l'été

2024, alors que Ryanair continue de se développer pour transporter 300 millions de passagers d'ici 2034".