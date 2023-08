Incident sur l'A380 à Nice: le problème sur l'aile découvert après l'atterrissage indique Emirates

Que s'est-il passé avec l'Airbus A380 d'Emirates, vendredi dernier ? Le 18 août, le super jumbo européen en provenance de Dubaï, avec arrivée prévue sur la plate forme azuréenne, a été victime d'un incident technique. Le super jumbo européen n'a pu repartir avec ses 520 passagers vers Dubaï.

Contactée, la compagnie n'avait dans un premier temps pas répondu. Ce mardi matin, elle confirme simplement "des dommages sur l'aile droite", sans entrer dans les détails. Selon nos informations, corroborées par des images, c'est le bec de bord d'attaque de l'aile droite qui a été endommagé. Un incident qui a cloué le A380 au sol durant le week-end.

"L'avion va rester au sol pour des analyses plus approfondies"

D'où vient l'incident? "Emirates confirme que le vol EK 77 reliant Dubaï à Nice le 18 août s'est posé normalement, les passagers et l'équipage ont débarqué en toute sécurité. A l'atterrissage, les ingénieurs ont découvert des dommages sur l'aile droite, l'avion va rester au sol pour effectuer des analyses plus approfondies", souligne Emirates. La compagnie réaffirme que la sécurité est sa "priorité absolue" et qu'elle "n'est en aucun cas négligée".

Sur les réseaux sociaux, certains, sans preuves formelles, ont avancé un choc avec un drone à l'atterrissage. La compagnie reste prudente: "Nous n'avons aucune information sur l'origine ayant causé l'endommagement de l'aile droite." Sur une photo prise sur les lieux, on aperçoit la pièce, très endommagée, le métal tordu.

Un bus affrété pour Milan

Quant aux passagers du vol annulé, "tous ont pu partir via diverses options y compris avec l'affrètement de bus pour Milan", explique Emirates.

Selon l'aéroport Nice Côte d'Azur, le A380 devrait redécoller ce mardi soir. La compagnie refuse de confirmer.