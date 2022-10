Hôtesse qui hurle, passagers bloqués sur le tarmac... Un vol Nice-Paris tourne au fiasco

"Alors que nous sommes prêts à décoller, on nous annonce qu'il y a une panne de radio et que des ingénieurs vont arriver. Quand on est phobique de l'avion, ce n'est pas terrible d'apprendre ça", raconte la Niçoise, ce mercredi 26 octobre.

"L'hôtesse m'a hurlée dessus"

Vers 22h30, les passagers sont installés dans le nouvel appareil tandis que le pilote attend une fenêtre de vol pour décoller. "Là, il y a une scène abjecte. Une maman sort sa carte bancaire et demande à une hôtesse si elle peut acheter quelque chose à manger pour son fils de 7/8 ans." L'hôtesse aurait alors répondu, d'un ton méprisant: "Quand on a un enfant, on se montre prévoyant".

"J'interpelle la même hôtesse pour lui demander si elle a une idée de l'heure d'arrivée parce que je suis attendue. Elle me hurle dessus, en prétextant qu'elle aussi a des soucis et qu'elle a deux enfants qui attendent son retour", se remémore Nina, toujours choquée par ce comportement.

Atterrissage au mauvais aéroport

L'avion décolle finalement vers 23h, au lieu de 18h55. "Le vol se passe très bien, le personnel de bord nous offre un petit paquet de chips et une boisson. Je demande des glaçons et on me répond que, pour ça, je dois prendre une boisson payante..."

À 15 minutes de l'atterrissage, le pilote annonce un énième changement de programme. Il est trop tard pour atterrir à Orly, il faut donc aller à Roissy. Il est alors plus de minuit.

"On a mis un bus à notre disposition pour faire le transfert de 41 kilomètres mais tout le monde s'est jeté dessus. J'ai dû prendre un taxi, qui m'a coûté 70€, sachant que l'aller-retour avec easyJet n'était quand même pas donné, à 186€", râle la Niçoise.

"Aucune excuse, aucun dédommagement"

Nina comprend l'enchaînement de problèmes mais dénonce le manque d'organisation et, surtout, d'informations. "Aucune excuse, aucun dédommagement, alors que certains passagers ont dû prendre un hôtel près de Roissy pour la nuit."

En cas de retard de plus de 2 heures pour un vol de moins de 1.500 kilomètres, ce qui est le cas entre Nice et Paris, la compagnie doit prendre en charge les rafraîchissements, la restauration et les frais d'hôtel (et de transfert entre l'hôtel et l'aéroport) si le départ ne peut avoir lieu avant le lendemain. Elle doit vous rembourser les frais avancés si la prise en charge n'est pas fournie.

Le remboursement du billet n'est possible que si le retard excède 5 heures et que vous renoncez à votre voyage, précise le site du service-public.

La goutte d'eau qui fait déborder le vase? Le vol retour, le dimanche soir, où de nombreux passagers qui étaient à l'aller se sont retrouvés, a également eu 2 heures de retard et a atterri à près d'une heure du matin à Nice. "Le low cost, certains n'ont pas le choix. On le fait mais on le regrette infiniment..."

Contactée, la compagnie aérienne easyJet n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.