Grève contre la réforme des retraites: le trafic SNCF touché, voici les prévisions pour ce jeudi

Le trafic sera donc en nette amélioration par rapport aux journées précédentes, y compris en Ile-de-France où le trafic sera quasi normal sur le RER B et où 3 trains sur 4 circuleront sur le RER A.

Le trafic Intercités restera en revanche très perturbé avec seulement un quart des trains maintenus par rapport à d'habitude et aucun train de nuit.

Les liaisons internationales Eurostar vers l'Angleterre et Thalys vers le Benelux seront quasi normales.

En Ile-de-France, seul le RER D restera très perturbé avec 40% des trains maintenus. Les lignes K et R du Transilien verront la moitié des trains circuler.

Deux tiers du service habituel sera assuré sur les RER C et E et les lignes H, J, L et U.

Enfin, les lignes N et P seront moins perturbées avec 3 trains sur 4 tandis que le service sera à peu près normal pour les trams T4, T11 et T13.