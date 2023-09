Faute de tunnel, Tende milite pour plus de trains

Au fond, la requête est très simple, même si sa concrétisation le sera sûrement un peu moins : que le Train des neiges - qui relie Tende à Limone en saison hivernale - soit mis en place dès l’automne pour pallier l’absence de route assurant le trait d’union entre la Roya et la Vermenagna.

L’an dernier, le service avait été proposé du 30 janvier au 30 avril, mais la municipalité de Tende milite pour que le lancement soit cette fois-ci avancé. Afin que le haut de la vallée ne soit pas, une énième fois, isolé.

Le maire, Jean-Pierre Vassallo, faisait part de ce souhait le 4 août dernier dans une lettre au vice-président de Région en charge des transports, Jean-Pierre Serrus. Une copie ayant été adressée à son homologue dans le Piémont, Marco Gabusi.

Fermeture du tunnel de Tende très pénalisante

Portée à connaissance de la population mardi dernier, via Facebook, la missive rappelle que le train des neiges a permis à des écoliers, collégiens et locaux de se rendre au pied des pistes de ski voisines en 2021 et 2022.

Mais au-delà du loisir, elle a eu un rôle bien plus essentiel quand la route dite des 46 lacets n’était pas encore accessible en raison de la météo.

« Cette liaison ferroviaire a également été salvatrice pour les travailleurs transfrontaliers, particulièrement pénalisés par la fermeture du tunnel de Tende. Les travaux de ce dernier n’en finissent plus, au grand détriment de l’ensemble des usagers de la Roya et de la Vermenagna », assure l’élu tendasque. Rappelant que la réouverture de l’ouvrage à la circulation a été annoncée pour le mois de juin.

À moins, bien sûr, qu’un accès soit possible en mode chantier dès l’automne - comme désiré par les autorités françaises.

« Cette fermeture a des conséquences dramatiques pour l’économie des deux vallées et sur la vie quotidienne de nos habitants qui se trouvent confrontés à d’immenses difficultés pour rejoindre leur lieu de travail et maintenir les liens économiques et sociaux entre nos deux communautés », insiste Jean-Pierre Vassallo.

Invoquant l’exemple des deux hôpitaux de Tende qui, bien que gros employeurs dans la vallée, rencontrent de sérieux obstacles au quotidien, dans la mesure où de nombreux agents sont italiens. « Je sollicite votre intervention pour la reconduction du Train des neiges. Compte tenu des difficultés rencontrées, il serait opportun cette saison que la navette ferroviaire puisse être mise en place dès l’automne 2023 afin de suppléer la route des 46 lacets dès la fermeture de celle-ci, généralement fin octobre/début novembre aux premières chutes de neige ou gelées », formule-t-il donc en toutes lettres. Bien conscient « des défis logistiques et du coût que cela peut représenter », mais avant tout persuadé que « la mise en place de cette navette est indispensable à la survie de nos vallées ».

Plus de trains pour Nice

Partagée par de nombreux habitants et associatifs promouvant le ferroviaire, cette lettre a donné lieu à quelques réactions. Et tantôt l’on propose « d’ajouter à cette requête un train direct Tende-Nice au départ de Tende vers 7 h du matin et un retour direct Nice-Tende au départ de Nice vers 17 h 30/18 h », réclamés par la population depuis de nombreuses années.

Tantôt on questionne les effets du traité du Quirinal (*), dont un volet entier est consacré aux liaisons ferroviaires, « quand les populations, par l’intermédiaire de leurs élus, ou par leurs propres soins, doivent quémander en permanence » pour obtenir des réponses aux besoins.