Extension de l’aéroport de Nice: la Banque européenne d’investissement se retire-t-elle ?

Coup de tonnerre ce jeudi matin en baie des anges : un collectif d’organisations non gouvernementales, Counter Balance, fait circuler une information selon laquelle la Banque européenne d’investissement (BEI) "ne poursuivrait pas de potentiel investissement dans l’extension de l’Aéroport Nice Côte d’Azur" avec une image sur laquelle il est inscrit que la BEI "jette à la poubelle ses projets d’investissement dans l’extension de l’aéroport de Nice".

Une info reprise par les élus écologistes de la Métropole, qui en profitent, dans un communiqué pour demander "encore une fois à M. Estrosi de renoncer officiellement à son soutien à ce projet de l’ancien monde".

L’aéroport Nice Côte d’Azur assure que le prêt de 100 millions d’euros signé en novembre 2014 avec la Banque européenne d’investissement n’est pas remis en cause, et que donc, le projet d’extension du terminal 2, que la crise sanitaire a retardé, restait néanmoins d’actualité.

Un prêt demandé en 2019, pas accordé

Une fake news, donc ? Pas exactement. L’Aéroport Nice Côte d’Azur indique qu’un autre prêt avait effectivement été demandé à la Banque européenne d’investissement en 2019, il y a 18 mois, et que ce prêt n’avait pas été accordé, pour une raison étonnante : "Nous n’entrions plus dans les critères d’attribution de la BEI, qui n’accompagne plus que les plateformes aéroportuaires qui ont un programme de réduction de leur empreinte carbone, pour les accompagner. Or, nous avons ce type de programme mais il était trop avancé, selon les critères d’attribution de la BEI. Donc, paradoxalement, nous n’avons pu avoir ce dernier prêt".

Rien à voir donc avec le prêt de 100 millions d’euros signé en novembre 2014, lequel était axé "sur la construction de nouvelles infrastructures visant à augmenter la capacité d’accueil des terminaux existants d’environ 4 millions de passagers par an", informait alors la BEI. Alors que la plateforme aéroportuaire enregistrait 11,6 millions de passagers par an. (Et jusqu’à 14,5 millions de passagers en 2019, avant la crise sanitaire). Un financement qui devait "également permettre de développer des solutions novatrices tant au niveau des pistes pour faciliter l’atterrissage et le décollage des grands avions, qu’au niveau des services offerts aux voyageurs pour faciliter l’enregistrement des personnes et de leurs bagages" toujours selon la BEI.

Frein aux extensions d’aéroport

Depuis, la BEI a annoncé qu’elle ne finançait plus les extensions d’aéroports. "Nous arrêterons progressivement le financement des expansions d’aéroports et fixerons des critères stricts pour le financement des autoroutes, en raison des émissions associées à ces secteurs" avait indiqué le président de la BEI, Werner Hoyer, lors de la conférence annuelle de résultats de l’institution, il y a quelques semaines.

La BEI a confirmé ce jeudi qu’elle "ne participerait pas au financement du projet Aéroport de Nice Développement II", qui n’a rien à voir avec les 100 millions de prêt signés en 2014, "un ancien projet", mais correspond au prêt demandé par l’aéroport en 2019. Et l’institution d’exposer : "Comme tous les projets susceptibles d’être financés par la BEI, le projet Aéroport de Nice Développement II a fait l’objet d’une instruction par les services de la Banque, qui a eu lieu préalablement à la pandémie COVID 19. En concertation avec le promoteur du projet, il a néanmoins été décidé de ne pas poursuivre l’instruction. Ceci ne prévaut pas sur la capacité du projet à attirer et obtenir les financements nécessaires auprès d’autres partenaires financiers, ou à être modifié".

Et d’expliquer la soudaine réaction des associations ce jeudi : "Interpellé par le réseau Action Climat dans un courrier en date du 28 janvier 2021, c’est la réponse qui a été apportée par le président allemand de la BEI Werner Hoyer aux ONG, le 17 février". Une réponse qui a semé une certaine confusion.

Rien de nouveau donc, si ce n’est la confirmation de la BEI qu’elle n’aidera pas plus l’aéroport Nice Côte d’Azur dans ses potentiels projets d’extension. Au même titre que n’importe quel autre aéroport.