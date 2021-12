Et si vous partiez skier dans la station italienne de Limone en train

Douze trajets par jour, dès 7 heures, et une capacité de 290 passagers par train. Il faudra compter une trentaine de minutes pour rallier Tende à Limone. Il y a de quoi combler un paquet de sportifs azuréens et de touristes qui pourront gagner la Roya avec le train des Merveilles, depuis Nice.

Alors, certes, il y a quelques jours la donne a changé, avec un passage de la frontière plus réglementé: la situation sanitaire impose un test pcr en plus du pass sanitaire. Mais la balade reste tout à fait autorisée.

Il offre donc aux amateurs de rejoindre très simplement une de leurs stations chouchou: Limone Piemonte, "Riserva bianca" , juste de l’autre côté de la frontière. La tempête Alex avait rendu le site italien quasi inaccessible: le tunnel du col de Tende est fermé. Seule issue: rouler jusqu’à Savone et puis remonter. De longues heures supplémentaires de trajet particulièrement décourageantes. Surtout quand on vit dans la Roya, à quelques kilomètres à peine du fabuleux panorama (Tende-Limone:18km).

Les vallées et les montagnes ont enfilé leur manteau blanc, la saison est lancée. Envie de skier, de partir pour une longue randonnée immaculée ou juste de se jeter dans la poudreuse? La question est: comment on monte? Parce que passer des heures dans la voiture et polluer à loisirs, non merci. Se risquer à prendre les lacets des jours de grande affluence avec les enfants, à l’arrière, qui rejouent en boucle la scène de l’âne dans Shrek - “On est presque arrivés?” “Est-ce qu’on est presque arrivés?” -, est-ce bien sage?

Un arrêt très attendu à Vievola

La retour du Train des neiges met du baume au cœur des habitants de Vievola. Pour quelle raison? Parce qu’il fera un arrêt au hameau cette saison! “Merci aux Ferrovie dello Stato et aux Autorités italiennes qui ne nous ont pas abandonnés”, glisse Francesco, sur le groupe Facebook “Tende”. “Cela nous fait nous sentir moins isolés dans le cas où la piste entre Tende et Vievola serait bloquée à cause de la neige ou de la glace [...].”

Il y a beaucoup de souffrance dans ce secteur de la Roya et toutes les initiatives pour remettre un peu de lien et de vie sont bonnes à prendre.

Le train panse les plaies, une nouvelle fois, mais il est aussi un bel outil pour demain. Pratique, économique, écologique, il est un moyen de transport propre et une vraie solution aux problèmes de déplacements.

Dans notre région, d’autres propositions vont dans le même sens. Train, bus, on peut donc rejoindre les stations stations de Serre-Chevalier, de la Vallouise, du Queyras, de l’Embrunais, du Champsaur, du Val d’Allos, du Mercantour et des autres massifs. Des bus mènent de Nice ou Grasse à Valberg et Gréolière. Un soupçon plus loin, on a les “navettes blanches” au départ d’Aix et Marseille. Le tout à prix mini. Le plein d'infos ici aussi.

C’est le moment de farter les skis!