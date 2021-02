Du train à l’autoroute, contrôles à géométrie variable à la frontière entre la France et l'Italie

Menton-Garavan. Dernier arrêt avant la frontière. Notre TER redémarre, puis stoppe en pleine voie. Contrôle en vue ? "Panne d’alimentation électrique", corrige le conducteur. Pas de quoi inquiéter Blessing, Nigérian de 22 ans, parti de Marseille pour aller voir sa famille à Turin. Ni Jocelyne et Solange, deux sexagénaires niçoises.

Ces retraitées ont leurs habitudes au marché de Vintimille. Il y a trois semaines encore, elles pouvaient s’y attabler au resto. Ce n’est plus possible. Vintimille, San Remo ou encore Boridghera ont basculé en arancione ("orange"). Jocelyne et Solange l’ignoraient. "S’ils nous contrôlent, on fait demi-tour", relativisent les deux amies. Elles voient bien que la donne a changé : le wagon est quasi vide. "Normalement, le vendredi, le train est bondé. On est debout, collés les uns aux autres..."

10h13. Vintimille. Pas de carabinieri en vue. Juste un message vocal appelant à respecter les règles de distanciation. Place de la gare, deux poliziotti renseignent une femme devant leurs véhicules. Mais pas davantage de contrôle. Tant mieux pour les contrevenants. En Italie, la multa ("l’amende") est salée : 400 euros.

"Un test négatif suffit"