Donnez votre avis sur le projet de bifurcation de la ligne SNCF Cannes-Grasse

Les nuisances toujours au cœur des inquiétudes des riverainsAprès une première concertation menée à l’été 2019, le comité de pilotage avait décidé de retenir la variante "passage de la voie nord de la ligne Marseille-Vintimille sous la voie Cannes-Grasse".



Celle-ci a ensuite été entérinée par la décision ministérielle du 23 juin 2020. Aujourd’hui, la SNCF entre dans une phase de concertation complémentaire jusqu’au 15 avril dans laquelle les citoyens sont invités à s’exprimer sur les modalités d’insertion de la dénivellation. Ils pourront d’ailleurs participer à une réunion publique en ligne.

20 Me en plus dans le projet

L’occasion de présenter les contours de ce vaste projet qui culmine aujourd’hui à 113 millions d’euros (HT). Soit 20 Me en plus, dû aux aménagements complémentaires pour prendre en compte les demandes exprimées lors de la concertation de 2019, notamment en termes de réduction des nuisances.



Cela comprend le prolongement de la couverture de la tranchée, l’élargissement des passages boulevard Leader et Font de Veyre sous les voies ferrées, les mesures complémentaires de réduction des nuisances qui seront mises en œuvre lors de la réalisation des travaux, et les aménagements architecturaux et paysagers.

Les travaux concernant la phase 2 (travaux sur Cannes Marchandises, la bifurcation et la gare TER de La Bocca) de la nouvelle ligne Provence Côte d’Azur pourraient se dérouler entre 2027 et 2032.

Le chantier de la dénivellation est pour le moment fixé à 2029.