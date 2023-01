Deux nouvelles destinations à petits prix s'invitent au départ de l'aéroport de Nice

Le "plat-pays" ou la "Corse à l'italienne"? Les voyageurs pourront en effet choisir de décoller à petits prix depuis Nice vers Charleroi en Belgique ou vers Olbia en Sardaigne.

"Les vols à destination de la Belgique sont disponibles à raison de deux fréquences par semaine, les lundis et vendredis", indique la compagnie low cost espagnole. Ligne exclusive, cette nouveauté disposera près de 14.000 billets à destination de Charleroi, en Wallonie. L’occasion de découvrir cette charmante ville historique, le nouveau Musée des Beaux-Arts de Charleroi qui a ouvert ses portes en décembre dernier, ou déguster une célèbre bière belge.

Les vols pour la Sardaigne auront également lieu deux fois par semaine, les mercredis et dimanches. Volotea offre ainsi aux friands de week-ends prolongés, plus de 14.000 billets vers cette île italienne de caractère et ses plages paradisiaques.