Des vélos à assistance électrique en libre-service dès septembre à Beausoleil

Bon à savoir

Comment ça marche?

Le concept est simple : il suffit de télécharger l’application PBSC qui localise la station de vélos la plus proche de votre emplacement. Au préalable, pour retirer un vélo, il est nécessaire de souscrire au service sur le site monabike.mc ou sur l’application PBSC, en choisissant une offre parmi les tarifs en vigueur.

Deux méthodes ensuite pour prendre un vélo : avec la carte Cam, prenez votre carte en main, passez-la simplement sur l’emplacement réservé, côté droit, au niveau de l’attache du vélo choisi et attendez que le voyant du côté gauche passe au vert, vous pouvez maintenant retirer votre vélo ; en flashant le QR Code, prenez votre smartphone en main et ouvrez l’application PBSC, puis choisissez le mode QR Code, visez le QR Code présent sur le vélo choisi, attendez le signal sonore et le voyant vert à gauche, vous pouvez maintenant retirer votre vélo.

Pour restituer le vélo, poussez le MonaBike dans une attache et attendez la lumière verte sur la gauche de l’attache qui confirme la fin du trajet. Un mail de confirmation de restitution sera transmis dans les prochaines minutes. Si vous ne le recevez, veuillez le signaler au +377.97.70.22.15. En cas d’absence, laissez un message avec vos coordonnées.

Combien ça coûte pour l’usager?

Plusieurs formules proposées:

- Le trajet unique qui permet de réaliser un aller simple de moins de 30 minutes d’une station à une autre, au prix d’1€.

- Le pass 24h à 3 euros pour un accès occasionnel le temps d’une journée. Vous pourrez prendre et déposer un vélo autant de fois que vous souhaitez pendant 24 heures pour des trajets de moins de 30 minutes.

- Le pass 7 jours à 8 euros permet un nombre illimité de trajets de moins de 30 minutes durant 7 jours.

- Le pass mensuel à 18 euros permet un nombre illimité de trajets de moins de 30 minutes pendant un mois.

- Le pass annuel à 72 euros qui permet un nombre illimité de trajets de moins de 30 minutes pendant un an. Il passe à 48 euros si vous êtes déjà abonné à la Cam ou au service des parkings publics de la Principauté de Monaco.

À noter que pour toutes les offres, en plus du tarif proposé, par trajet :

- Les 30 premières minutes d’utilisation sont gratuites

- De 30 min à 1 h, le coût supplémentaire est d’1€

- A partir d’1 h d’utilisation, le coût supplémentaire est de 2 euros par demi-heure

- La durée maximale d’un trajet est de 24 heures consécutives. Au-delà de cette durée maximale autorisée, une pénalité de retard de 300 euros sera automatiquement appliquée.