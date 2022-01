Découvrez le tracé de la ligne 5 du tramway qui doit relier Nice à la vallée du Paillon

Après des années d’aller-retour, d’annonces, d’abandons, et de plans B, la ligne de tram reliant Nice à la vallée du Paillon entre dans sa phase concrète.

Ce jeudi, la Métropole Nice-Côte d’Azur a rendu public le tracé qui a été arrêté et sera soumis à consultation publique "pour six semaines, à partir du 28 janvier", a précisé le président, Christian Estrosi.

Comme nous l’avions annoncé, le tracé de cette ligne 5 doit partir de l’actuel palais des expositions de Nice et non plus de Pont-Michel, terminus initialement envisagé, et reliera la commune de Drap, fraîchement intégrée à la Métropole.

Ensuite, il doit longer le Paillon sur sa rive Est, puis le traverser au niveau des ponts Jumeaux, à proximité des Liserons, pour longer la rive Ouest à travers l’Ariane. Il traverse ensuite le pont Anatole-France, dessert le centre de La Trinité, avant de partir vers Drap.

Les travaux seront réalisés en trois phases. La première, pour le trajet reliant Pont-Michel à l’Ariane nord, doit être livrée "début 2026" a promis le président de la Métropole. La seconde phase reliera La Trinité, "fin 2027, début 2028". Et la troisième achèvera les deux extrémités: de Pont-Michel au palais des expos et de La Trinité à Drap, fin 2028.