Découvrez le navire Piana: le premier ferry "zéro particule"

"À jamais les premiers!" Ce slogan cher aux supporters de l’Olympique de Marseille, premier club français à avoir gagné la Ligue des Champions, pourrait être revendiqué sans complexe par La Méridionale. La compagnie maritime marseillaise, aux ferries bleus et blancs, est en effet la première à exploiter un "navire zéro particule".

Qu’il soit à quai (en se raccordant au réseau électrique), ou en mer, le Piana, navire amiral de La Méridionale, ne rejette désormais ni oxyde de soufre, ni particules fines ou ultrafines. Une performance, revendiquée comme "une première mondiale", et que l’on doit à l’installation de filtres à particules à la sortie des échappements du navire qui relie régulièrement la cité phocéenne à Ajaccio.

Seize millions d’euros par bateau!

Si l’expérimentation du filtre à particules, commencée au printemps 2019, a duré plus longtemps que prévu, le jeu en valait la chandelle. L’efficacité de cette technologie, utilisée depuis de nombreuses années dans l’industrie, mais jamais dans le transport maritime, a été au-delà de toutes les espérances. Grâce aux filtres à particules installés sur le pont supérieur entre les deux cheminées du navire, "99% des oxydes de soufre sont capturés et 99,9% des particules fines et ultrafines sont éliminées", affirme Christophe Seguinot, le directeur technique de La Méridionale. Avant de glisser l’anecdote suivante: "Lorsque la société rouennaise indépendante a effectué les premières mesures, elle a cru que ses appareils étaient défectueux".

Mais la chasse à la pollution a un coût: 16 millions d’euros pour le seul Piana! "Malgré les difficultés économiques qu’elle traverse (notamment en raison de l’attribution de délégation de service public - DSP- sur la Corse, Ndlr), La Méridionale a continué à agir sur les questions environnementales", s’est félicité Stanislas Lemor, président du groupe Stef, dont dépend la compagnie maritime.

Dans sa démarche vertueuse, La Méridionale a été aidée par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) qui lui ont accordé respectivement une aide financière de 4,3 millions d’euros et 1,1 million d’euros.

La compagnie maritime ne compte bien sûr pas en rester là. "D’ici deux ans, on espère pouvoir équiper à son tour le Kalliste de filtres à particules. Ensuite, on verra pour le Girolata", confie Benoît Dehaye, le directeur général, qui espère que les performances environnementales de ses navires seront prises en compte lors du renouvellement de la DSP en fin d’année. "Ça fait partie des critères", glisse-t-il.

Prochaine étape: la chasse aux oxydes d’azote

Ces efforts ont en tout cas été salués par Benoît Payan. Parti en croisade contre "les compagnies de croisière qui continuent de déverser leurs fumées noires qui mettent en danger nos concitoyens", le maire de Marseille a vanté "les dirigeants de la Méridionale, pionniers de l’industrie écologique ". Et de conclure: "Aimer l’entreprise n’interdit pas d’aimer l’environnement".

Avec sa Cop d’Avance et un budget 100% climat dès octobre prochain, Renaud Muselier, le président de la Région, se félicite bien évidemment de la démarche exemplaire de La Méridionale. Il est persuadé qu’elle inspirera les autres compagnies maritimes. Mais à la différence de Benoît Payan, il est pour la pédagogie, plutôt que l’interdiction. "Ne flinguons pas le port de Marseille", a-t-il lancé au maire, avant d’annoncer sa possible candidature à la présidence du Grand Port Maritime de Marseille.

Loin de cette passe d’armes courtoise, La Méridionale réfléchit déjà à la prochaine étape: la lutte contre les rejets d’oxyde d’azote. Et là encore Christophe Seguinot a déjà sa petite idée: "Les filtres à particules sont évolutifs et devraient nous permettre d’éliminer 70% de ces oxydes d’azote".

De quoi réconcilier activité portuaire et riverains.