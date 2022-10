Covoiturage, autopartage: les alternatives de transport ont la cote face à la pénurie de carburant dans les Alpes-Maritimes

Dans ce phénomène où la population se retrouve désœuvrée face à un réservoir qui peine à se remplir, le spécialiste prend du recul: "Aujourd’hui tout le monde se rend compte du quotidien des personnes les plus précaires. De ceux qui n’ont pas les moyens de posséder une voiture et doivent trouver un travail avec les difficultés que pose la mobilité."

De quoi remettre en question nos pratiques pour Arnaud Delcasse, dirigeant de la coopérative COOPGO à Valbonne: "Notre dépendance à la voiture est à repenser." Dans sa société, des formules de déplacements partagés, d’intermodalité, sont proposées aux entreprises: "On voit une augmentation significative du nombre d’usagers."

"J’en suis à devoir emprunter la voiture de ma mère". Comme à ses 18 ans, Laurent, 40 ans, demande les clés à sa maman. Parce qu’elle a fait le plein de diesel avant que les stations vivent un coup de pompe monumental dans le département. Si pour le moment ce cadre a une solution, d’autres ont déjà passé le pas en optant pour des alternatives au véhicule personnel. Covoiturage et autopartage ont clairement la cote en ce nouveau jour de pénurie de carburant dans les Alpes-Maritimes.

Un tarif spécial pour les véhicules électriques "Shaary"

Parmi les options qui roulent, l’autopartage. Bon plan: les cinquante véhicules électriques "Shaary" disponibles en Nice, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer bénéficient d’un tarif spécial. "On a décidé de réduire nos tarifs de 30% durant une semaine", annonce Diego Isaac, cofondateur de la solution de mobilité déployée depuis cet été sur la Côte d’Azur: "On n’a pas augmenté nos prix malgré la hausse du coût de l’électricité."

De l’autopartage de voitures deux places qui ne nécessite ni de se garer sur des places spécifiques, ni de se brancher à une borne, ni de payer son parking. Le tout pour 24 centimes la minute en cette période de pénurie de carburant (le tarif habituel est de 35 centimes). Si le service avait déjà su attirer 1.000 usagers sur la Côte d’Azur depuis presque trois mois, il a des chances de gagner de nouveaux profils. D’autant plus que, sans les nommer, Diego Isaac l’assure: "D’autres communes des Alpes-Maritimes s’intéressent à notre formule. Nous étudions de nouveaux territoires."