"Lors de nos réunions de travail avec le ministre d’État et le conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, Marie-Pierre Gramaglia, nous concentrons nos efforts sur l’amélioration des carrefours sur la Moyenne corniche, à l’aval de l’A500, à Cap-d’Ail. On a identifié plusieurs projets, notamment des aménagements prévus sur deux carrefours situés sur la RM6007 avenue du Général-de-Gaulle, et la RM37, c’est-à-dire la route de la Turbie. Il semblerait que les résultats de toutes les études soient assez positifs."

Une trémie devrait ainsi être créée sur la RM6007, au niveau du carrefour de l’avenue Général-de-Gaulle "avec un phasage de travaux délicats. 14 phases de travaux pour un investissement de 5 millions d’euros".

Un nouveau giratoire au pied du CHPG



"Nous avons un projet de réaménagement du giratoire de l’hôpital pour 14 millions d’euros, qui nécessite des acquisitions foncières dont on est en train de lancer les procédures."

"Un parking de dissuasion à Cap-d’Ail"



"Il y a un projet d’installation d’un parking de dissuasion à Cap-d’Ail. Je suis naturellement très respectueux des aspirations de Xavier Beck, également vice-président de la Métropole, et aujourd’hui on est à peu près d’accord avec les souhaits de la Principauté et ceux de la commune de Cap-d’Ail. C’est une condition à l’aménagement de la trémie que j’ai actée."

Une piste cyclable

de Nice à Monaco dès 2022



"J’ai donné instruction que sur trois ans, par tronçons, qu’on refasse complètement la Basse corniche où les cyclistes me signalent notamment des nids-de-poule. Dans le cadre du plan Vélo voté à la Métropole, un premier tronçon entre Nice et Villefranche sera livré dès cet été. Et à la fin du premier semestre 2022, on aura une piste cyclable en site propre entre Nice et Monaco sur la Basse corniche. Nous la prenons en charge et je pense que ce sera très apprécié."