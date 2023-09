Chantier du tunnel de Tende: les élus de la Roya appellent à manifester samedi

Lassés par les (trop nombreuses) péripéties vécues sur le chantier de construction d’un second tunnel au col de Tende – et par un retour à la circulation sans cesse repoussé – les élus de la Roya se sont donné le mot. C’est ensemble, unis comme ils avaient su le faire pour l’arrêté anti poids lourds en 2017, qu’ils entendent manifester.

Rendez-vous est donné samedi, à 10h, en gare de Tende, pour appeler à l’ouverture dans les meilleurs délais de l’ouvrage reliant la haute Roya à la Vermenagna. L’invitation a été relayée sur tous les groupes Facebook locaux, afin que la population puisse prendre part à la mobilisation.

"Les maires et élus de la Roya regrettent fortement de ne disposer d’aucune information sur l’avancement de ces travaux et sur de nouvelles perspectives d’ouverture. Après des années d’un chantier ponctué par d’innombrables rebondissements et contretemps, force est de constater que nous ne voyons toujours pas le bout du tunnel, alors même qu’il s’agit d’un axe de communication vital", commente le conseiller départemental Sébastien Olharan, par ailleurs maire de Breil. À ce jour, les responsables annoncent une réouverture du tunnel en juin 2024, bien que le camp français milite pour une mise en circulation "en mode chantier" dès la fin de l’année.