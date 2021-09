"C'est chaque matin l'angoisse." Coincée dans les bouchons de la vallée du Paillon, Guénaël raconte son quotidien

Contes. Jeudi 16 septembre. Le jour se lève péniblement. Il pleut. 7 heures Monsieur dépose ses deux ados à l'arrêt de bus puis part en éclaireur en direction de l’A8. C’est comme ça que ça se passe dans la famille, depuis la rentrée. Se retrouver coincé dans les bouchons dès l’aube est devenu tellement anxiogène qu'il faut s’organiser. Guénaël, assistante de direction à Nice m’explique: "Si vraiment c’est totalement engorgé, je lance mon ordi et je fais une heure de télétravail. Quand cela est possible, bien entendu." 7h15 Le véhicule 1 donne le coup d’envoi au véhicule 2. Parait que ce matin c’est calme. Guénaël hausse les épaules. "On va voir." Des départs programmés à 6h45, 7h ou 7h15... pas plus tard!

Guénaël avait répondu à notre sondage du 9 septembre sur la circulation dans le Paillon. Photo Gaelle Belda.

Le bolide aubergine descend prudemment de sa colline. La route est détrempée, on y va doucement. Tout en bas, l’avenue Charles-Alumni est dégagée. On roule vers la Pointe de Contes. "C’est là que l’on récupère la route départementale et que se rejoignent les véhicules de pas mal de villages alentour." C’est donc là que, régulièrement, ça coince. Quand le flux est trop important, le tunnel est fermé. Pointe de Contes, de Blausasc… c’est fluide. Il est quasi 7h30. Elle rit: "Juste ce matin, pour nous faire mentir…" Tunnel de la Condamine, ça se gâte juste avant la sortie. Guénaël explique: "Il est arrivé que l’on reste bloqués tellement longtemps dans le tunnel, que, dorénavant, quand il y a trop de trafic, les autorités le ferment, ça posait un problème notamment pour les secours, s’il se passait quoi que ce soit sous le tunnel, il ne pouvaient pas accéder. Ceci nous contraint donc à emprunter régulièrement l’ancienne route, en parallèle. Qui elle, n’est pas non plus adaptée à ce type de flux…" Elle marque une pause: "Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que quand les deux voies sont ouvertes, au moment où elles se rejoignent, c’est l’ancienne route qui a la priorité… Ca veut dire qu’on stoppe un énorme flot d'engins, pour en laisser passer un autre, forcément plus réduit. C’est une drôle de logique." Et l'environnement dans tout ça?

Un spectacle quotidien pour les habitants de la vallée du Paillon. Photo Gaelle Belda.

Elle pointe du doigt la fameuse route nationale que le fleuve qui a donné son nom à la vallée sépare de la pénétrante. On roule au pas, cette fois. "Ici, ils ont bâti un mur pour séparer la voie montante de la voie descendante. Il y avait des morts, c’est bien d’avoir sécurisé comme ça." 7h40, on se rapproche du pôle multimodal Drap-Cantaron. Ici, on a de quoi stationner son véhicule et oser un autre mode de déplacement. Mais non. Guénaëlle secoue la tête: "La plupart du temps, il faut quarante-cinq minutes pour arriver au pôle… a ce rythme-là, tu ne poses pas ta voiture: tu enchaînes!" Quand on passe autant de temps quasiment à l’arrêt, avec le moteur qui tourne, aux portes de Nice… on pollue à fond! 7h45. Guénaël roule en seconde. "Parfois on passe une heure ou une heure quinze entre la première vitesse et la seconde. On parle d’environnement, de vignettes qui autoriseraient uniquement les voitures les moins polluantes à accéder au centre ville de Nice. Mais nous, quand on passe autant de temps quasiment à l’arrêt, avec le moteur qui tourne, aux portes de Nice… on pollue à fond! Donc même si on gare notre bagnole à l’entrée de la ville, le mal est fait!" Elle prône le modèle de l’écoquartier: "Avec tout à proximité, le travail, l’école, les magasins d’alimentation et puis le vélo, le train, le tram…" Elle est persuadée que c’est l’avenir. Et pour les autres? "Pour ceux qui, comme nous, ont eu envie d’une vie au vert - pour notre confort, pour les enfants, pour avoir une maison - il y a forcément des solutions. Mais il faut avoir une vision très globale des choses. Ne pas penser qu’en termes d’aménagements routiers… parce que même si de simples ajustements nous aideraient énormément, tout a déjà été tenté. Il faut penser aménagement du temps de travail, outils, télétravail, il faut penser famille, il faut gagner en souplesse." Gagner en souplesse et prendre en compte la famille

La pénétrante du Paillon est parfois fermée pour des raisons de régulation de la circulation. Photo Gaelle Belda.

Elle n’est pas pour le tout télétravail. "Moi j’aime le contact, voir mes collègues, passer dans les couloirs, en croiser d’autres, et être à jour de ce qui se passe. Je faisais partie d’un pool test télétravail, avant même les confinements. On était sur un jour par semaine… et ça suffisait parfois à changer la vie des gens. Ça donnait un peu d’air, une respiration, un trajet de moins, du stress en moins. C’était intéressant." On a choisi ou accepté un retour à la ruralité… mais pas pour être prisonniers des problèmes des villes! Rouler avec la boule au ventre parce qu’on sent qu’on ne va pas réussir à être à l’heure, c’est dur. "Anticipez, nous disent certains! Mais on fait comment quand on a des enfants? Nous, nous avions une garderie du matin mais pas à 6h45 ou à 7 heures! Du coup, on est sûrs de ne pas être à 8 heures au bureau. Et là, c’est chaque matin l’angoisse." Sans compter que c’est plutôt raide, comme rythme pour les petits. "Il y a 18 kilomètres entre Contes et mon bureau à Nice. On ne s’est pas complètement isolés! On a choisi ou accepté un retour à la ruralité… mais pas pour être prisonniers des problèmes des villes!" Quasi 16 ans qu’ils vivent ici. "On n’arrive pas à régler ces problématiques de circulation et ça fait des années… ne pourrait-on pas, au moins, limiter ou empêcher les constructions nouvelles?" Elle désigne des barres d'immeubles de l’autre côté du Paillon, à Drap. "On en a vu pousser comme des champignons! Mais où vont travailler tous ces gens? Je doute qu’ils restent sur place… Et on parle du collège? Du lycée! Ils n’auront jamais la capacité suffisante. On fera circuler d’autres bus pour descendre à Nice..." Des feux tricolores dans le viseur

Il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience... Photo Gaelle Belda.

8h15. Elle est en retard mais elle a prévenu. L’assistante de direction a les yeux rivés sur les feux tricolores.” Elle sourit. "Faut quand même savoir que, souvent, c’est à cause de ces feux que tu te payes des kilomètres de bouchons." La Trinité. La capitale azuréenne se rapproche. "Une fois que j’aurai passé le nœud, en sortant de la pénétrante, je passerai la troisième." Clin d'œil. Un véhicule de gendarmerie arrive toutes sirènes dehors et se faufile très péniblement dans la longue file presqu’inerte. "Pour les secours, le transport des malades, etc., c’est un vrai souci. Ils n’ont aucun espace dédié… aucun espace tout court."

Les véhicules d'intervention sont aussi pénalisés par les embouteillages. Photo Gaelle Belda.

Du métal à fond! Ça m'aide à ne pas focaliser sur les bouchons! Voilà Nice. On descend vers le pont Michel. Encore un feu. A notre droite, un véhicule imposant, musique à fond. Iron Maiden. "Tiens, c’est une collègue!” Les deux femmes baissent leurs vitres. "T’es rock’n’roll ce matin!" Rire. “Ah ouais! Du métal à fond! Ça m'aide à ne pas focaliser sur les bouchons!" Feu vert. Il est 8h35. On arrive quartier Saint-Roch. Mon guide me dépose à un arrêt de tram. Elle n’est pas tout à fait au bout de sa peine mais le pire est passé. "Avec les dérèglements climatiques, on risque d’avoir toujours plus d’eau et là, pour nous, ce sera encore plus l’enfer. Il faut vraiment envisager un étalement. Qu’on ne parte pas tous en même temps. Il faut que ça cesse." 9 heures. Mon téléphone sonne. Message de Guénaël. Son mari arrive tout juste à son bureau de Cagnes-sur-Mer. Trente cinq kilomètres. Deux heures. Ça laisse coi.

Contes-Nice, même jour: pour Nice-Matin, Sylvie minute son parcours 6h48 Rond point Lafargue, je descends. Rdv 8h avenue J-Médecin. Le jeudi c’est chargé et en plus il pleut, j’ai quitté Contes à 45. 6h50 Je ne prends pas le tunnel de la Condamine, je roule en parallèle pour vous dire comment ça se passe sur cet axe. Pour le moment, ça roule mais il est très tôt et parfois ça se joue à quelques minutes. 6h52 Des camions, premiers ralentissements. Ah non, France Culture vient de dire 6h57. Pardon. 7h je suis à La Trinité. Ça roule, ça roule! Feu de La Trinité, ça freine pour entrer sur la pénétrante. J’y suis. Il y a du monde. 7h08, je suis au niveau de l’autoroute. 7h12, je passe le pont Michel. 7h19, palais des Expositions. 7h24, j’y suis presque. 8h02, je suis garée. Mais je dois vous dire que ma fille a pris le bus à 6h50 pour aller au collège Don Bosco à Nice. A 7h24 elle était à Drap. A 8 heures, à La Trinité. Elle est en retard. Arrivée 8h15. Parfois, à 5 minutes d’écart, on se retrouve piégés. La folie.