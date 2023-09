"Ce sont les chargeurs les plus rapides de la Méditerranée": de nouvelles bornes électriques pour les bateaux à Monaco

C’est une sorte de carrefour où se croisent tous les acteurs du monde des marinas et des ports de plaisance. Un carrefour où naissent certains projets pendant que d’autres sont récompensés. Le "Smart and Sustainable Marina" a mis, ce lundi au Yacht-club, une cinquantaine de projets en lumière. Tous répartis en trois catégories d’awards: Start-up, Marina et Architecture. Dans la première catégorie, l’opérateur Aqua superPower, avec ses puissantes bornes de recharge pour les bateaux électriques, faisait partie des sélectionnés.

Et pour cause. Basée au Royaume-Uni, la société propose une toute nouvelle alternative dans l’optique d’une navigation durable. Des "superchargeurs" capables de recharger les batteries d’un bateau électrique en une trentaine de minutes seulement. "Ce sont les chargeurs les plus rapides de la Méditerranée, se vante Stewart Wilkinson, fondateur et président d’Aqua superPower. Il s’explique. Le grand défi pour les ports de plaisance du monde entier est qu’ils n’ont pas les infrastructures pour soutenir la navigation électrique. Il y a une transition qui se produit dans la navigation de plaisance de la même manière que dans l’automobile. On passe de moteurs à combustion à l’électrification. Cette transition est en train de se produire très rapidement mais ce qui le ferait avancer encore plus rapidement ce sont les bonnes infrastructures."

Pour appuyer ses propos, Stewart Wilkinson prend souvent le modèle automobile et l’un des meilleurs exemples en termes de développement électrique. "Si on regarde Tesla, ils ont des chargeurs un peu partout. Les utilisateurs savent qu’ils peuvent recharger leurs voitures sans s’inquiéter."

Pour des bateaux allant jusqu’à 15 mètres

Pas encore au niveau de développement de la marque d’Elon Musk, la société a déjà fait sortir de terre plusieurs bornes de recharges. Notamment deux à Monaco ainsi qu’à Cannes, Saint-Tropez, Vintimille et Marseille. Visuellement, elles ressemblent à des pompes à essence, plaisante Steward Wilkinson, qui sait que cela ne lui fait pas forcément bonne publicité. Le bras, de part et d’autre de la borne, doit être branché directement au bateau sous forme de prise.

Les bornes appartiennent au Yacht-club et sont réservées aux bateaux électriques allant jusqu’à 15mètres. Elles sont aussi bien destinées aux navires commerciaux – et c’est la priorité d’Aqua superPower, surtout en France – qu’aux loisirs. "Les personnes qui sortent en bateau ne vont pas jusqu’en Corse. Ils sortent pour 20 minutes. Ils nagent, ils traînent autour… Mais ils consomment beaucoup de carburant. Alors nous voulons créer des infrastructures pour cette utilisation-là également."

Mais le projet ne s’arrête évidemment pas là. La firme est en train de développer un projet pour des structures plus grandes. "Nous sommes aussi en discussion sur des projets avec des ferries et des bateaux plus grands. Ils prendront vie même si la majorité des bateaux de la Méditerranée – ce n’est pas forcément le cas de Monaco – font en moyenne 10mètres de long."