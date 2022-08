Bientôt une piste cyclable entre Nice-Est et La Trinité

Les modes de déplacement doux sont de plus en plus plébiscités. Une bonne manière de faire de l’exercice et d’éviter les embouteillages à l’heure de pointe. Car comme le chantait Joe Dassin, "à vélo, on dépasse les autos", et c’est souvent le cas dans la vallée embouteillée du Paillon! Mais c’est aussi tout bénef pour l’environnement.

Moins de pollution, moins de stress aussi lorsque la chaussée est adaptée. Bonne nouvelle pour les cyclistes: une piste cyclable va être construite entre Nice-Est et La Trinité, leur permettant de circuler en toute sécurité.

En résumé, vous pourrez pédaler entre le fast-food Mc Donald’s et le centre commercial Auchan, dans un sens comme dans l’autre. Cette future voie dédiée à la petite reine sera longue de 2,26km en site propre et 600mètres en espace partagé. Concrètement, vous pourrez activer vos mollets depuis la route de Turin, remonter le boulevard Riba-Roussa, enchaîner sur De-Gaulle avant de rejoindre Suarez, en toute sécurité.

Aménagement paysager vert

La future piste cyclable sera intégrée dans le paysage urbain avec davantage de verdure. Des plantes en terre et en pots avec des essences adaptées au climat. Miser sur le vert pour l’esthétique, rien de plus logique pour un aménagement destiné à un déplacement non polluant.

Dans le même ordre d’idée, la Métropole Nice-Côte d’Azur, à l’origine de ce projet, a inclus une charte chantier vert à l’appel d’offres. Les entreprises qui en auront la charge devront limiter les nuisances pour les riverains et l’environnement.

Les détails de cette piste cyclable ont fait l’objet d’une concertation publique au printemps. Les travaux devraient durer onze mois. On ignore quand ils pourront démarrer, la procédure n’étant pas terminée.