Bientôt un téléphérique pour améliorer l'accès à l'aéroport Marseille-Provence

"C'est une distance assez courte, mais compliquée", a reconnu la présidente LR de la métropole Martine Vassal, lors d'un point presse organisé dans cette gare située à proximité d'une zone économique et non loin de l'aéroport, dans un secteur extrêmement dense. "Il y a urgence pour accompagner en parallèle le développement de l'aéroport", a-t-elle fait valoir.

Aujourd'hui, pour rejoindre l'aéroport depuis cette gare, il faut prendre un bus, pour une durée de trajet pouvant atteindre une vingtaine de minutes en cas d'embouteillages.

Le téléphérique devrait permettre de couvrir cette distance en six minutes et transporter jusqu'à 1.200 passagers par heure dans chaque sens. Accroché à deux câbles, il pourra supporter des vents allant jusqu'à 110 km/h. En moyenne, estiment ses promoteurs, il serait ainsi empêché de circuler seulement deux à trois demi-journées par an, en cas de très fort mistral, durant lesquelles un système de substitution serait mis en place.

Estimé en 2019 à une trentaine de millions d'euros, le projet est financé à 80% par la métropole, le reste étant couvert par des partenaires, dont l'aéroport lui-même, et Airbus Helicopters, dont le site, entre la gare et l'aéroport, accueillera un arrêt intermédiaire.

Moyen de transport astucieux et bon marché

De l'autre côté de la gare, un projet d'ascenseur incliné la reliant à la zone d'activités voisine --mais en haut d'une butte-- devrait également voir le jour fin 2024-début 2025.

Environ un passager sur cinq arrive aujourd'hui à l'aéroport en transport en commun: en 2019, l'AMP avait notamment dénombré 220.000 trajets de passagers en train, contre 1,2 million en car depuis Marseille. L'aéroport a accueilli un peu plus de 9 millions de passagers en 2022.

Le téléphérique urbain, dont le troisième exemple français a ouvert en mai 2022 à Toulouse, est volontiers présenté comme un moyen de transport astucieux et bon marché pour franchir des obstacles ou grimper des pentes, mais de nombreux projets ont été abandonnés en cours de route ces dernières années.