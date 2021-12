Avec les nouvelles mesures à la frontière, y a-t-il également une limite kilométrique à respecter si l'on se rend en Italie?

Bonjour Francis,

Pendant le couvre-feu entre janvier et mai 2021 en France, les restrictions pour se rendre en Italie incluaient une limite kilométrique de 60 km, en plus des tests PCR ou antigénique. Tout en sachant que la France était également elle-même soumise à une restriction de déplacements d'un rayon 30 km autour du domicile. On pouvait, en théorie, se rendre chez nos voisins si l'on habitait tout près de la frontière, pour une durée de 24 heures sans test, tant que l'on rentrait avant 18h dans l'Hexagone.

Cette fois-ci, les recommandations publiées dès mardi soir 14 décembre sur le site du ministère des Affaires étrangères établissent une liste permettant d'échapper au test, qu'il soit antigénique ou PCR, et à la preuve d'un schéma vaccinal, si l'on reste moins de 36 heures. Mais, cette fois, la distance n'est plus une limite.

En effet, les séjours inférieurs à 120 heures "pour un motif professionnel, sanitaire ou d’urgence absolue", ou encore les "transits sur le territoire italien inférieur à 36h, par des moyens privés", ne sont pas soumis à la présentation d'un test en cas d'arrestation à la frontière. Si vous vous rendez en Italie en voiture pour aller dîner, faire des courses ou acheter des cigarettes et que repartez dans la journée, aucun problème.

Vous pouvez même passer la nuit à l'hôtel, tant que vous quittez le territoire moins d'un jour et demi après votre arrivée. Et cette fois, pas besoin de respecter la limite de 60km, dans le cas où vous seriez certain de rentrer à temps pour ne pas dépasser lesdites 36 heures. Attention aux excès de vitesse!

