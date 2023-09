Avec le retour des vacances, la circulation sera difficile sur l'A8, ce week-end: voici les prévisions en détail

Prudence et patience. Ce week-end sur l'A8, le chassé croisé des vacanciers se poursuivra et il sera difficile de circuler à certaines heures, sur les autoroutes de France. Bison Futé met d'ailleurs en garde: la circulation sera difficile sur l'A8, entre Marseille et Nice dans les deux sens, ce samedi septembre.

Samedi 2 septembre, dans le sens des retours, la circulation sera comme pour la veille difficile au niveau national, avec une journée classée orange. En Île-de-France, la circulation sera compliquée entre la fin de matinée et le soir, notamment sur l’autoroute A10 de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris. La circulation devrait être là aussi très difficile en région Rhône-Alpes-Auvergne sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, entre midi et la fin de journée.

Dans le sens des départs

Vendredi 1er septembre est classé vert au niveau national.

Samedi 2 septembre est classé vert au niveau national.

Dimanche 3 septembre est classé vert au niveau national.

Dans le sens des retours

Vendredi 1er septembre est classé orange au niveau national.

Samedi 2 septembre est classé orange au niveau national.

Dimanche 3 septembre est classé vert au niveau national.

En Nice et Aix, il faudra éviter l'A8 entre 12h et 14h. La circulation y sera difficile. Dans le sens des départs, en revanche, aucune difficulté majeure n’est à prévoir au niveau national.