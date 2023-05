Avec 5,3 millions de vols effectués en 2022, les ventes de jets privés pourraient atteindre des records cette année

Le secteur du luxe se porte bien en cette période d'inflation, et pour cause! Le marché des jets privés pourraient bien atteindre des records en cette année 2023.

En 2022? 5,3 millions de vols privés ont été effectués dans le monde. Une aubaine pour les constructeurs et vendeurs de ce moyen de transport un peu particulier.

Dans un rapport conjoint, les groupes Patriotic Millionaires et le think-thank Institute for Policy Studies affirment que les ventes de jets privés, qu'ils soient neufs ou d'occasion, ont représenté 34,1 milliards de dollars l'année dernière.

Selon leurs estimations, ce chiffre pourrait encore augmenter d'un demi-milliard de dollars cette année 2023.

10 fois plus polluant

Un paradoxe en pleine crise écologique, sachant que les jets privés sont environ 10 fois plus polluants que les avions de lignes classiques utilisés pour effectuer des vols commerciaux traditionnels.

"On estime qu’environ 1% de la population est responsable d’environ la moitié de toutes les émissions de carbone de l’aviation", voilà ce que représente l'usage des jets privés selon le Think-Thank à l'origine de l'étude.

Quelles taxes pour les jets privés?

Bien qu'utiliser un jet privé soit quelque chose de très coûteux, ils ne représentent pas une réelle bonne affaire pour le contribuable américain.

Alors qu'environ un vol sur six gérés par la Federal Aviation Administration (FAA) concerne les jets privés, ils ne contribuent que pour 2 % des taxes qui financent la FAA.

Environ 70% des recettes fiscales qui composent le fonds fiduciaire de l’aviation sont financées par les passagers qui achètent des billets pour des vols commerciaux.

Les revenus générés par l’essor du jet privé "pourraient être utilisés pour garantir une planète plus durable sur le plan environnemental", suggèrent les auteurs.

Le profil des utilisateurs de jets privés

Le rapport dresse également un portrait-robot des propriétaires de jets. Il s’agit majoritairement d’hommes, âgés de plus de 50 ans, et travaillant dans les secteurs de la banque, de la finance et de l’immobilier.