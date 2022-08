Attention, la circulation sera encore difficile le long de la Méditerranée dans les deux sens ce week-end

Ce week-end du 6 et 7 août correspond au deuxième chassé-croisé de l’été entre les "juillettistes" et les "aoûtiens". La circulation sera difficile sur l’ensemble de la période dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée dans les deux sens.

Dans le sens des départs

Vendredi 5 août est classé orange au niveau national. Bison Futé conseille d'éviter l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Nice, de 15h à 20h,

Samedi 6 août est classé rouge au niveau national et noir en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen. Bison Futé conseille d'éviter l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 13h à 18h.

Dimanche 7 août est classé vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen. Bison Futé conseille d'éviter l’autoroute A8, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 22h.

Lundi 8 août est classé vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen.

Dans le sens des retours

Vendredi 5 août est classé vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen.

Samedi 6 août est classé rouge au niveau national. Bison Futé conseille d'éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 9h à 14h.

Dimanche 7 août est classé vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen. Bison Futé conseille d'éviter l’autoroute A8, entre Nice et Aix-en-Provence, de 10h à 14h,

Lundi 8 août est classé vert au niveau national et orange en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’Arc méditerranéen.