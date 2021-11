800m2, 3000 colis/jour... Un premier "hub" logistique "écolo" pour livrer le centre de Nice

Côté devanture, cette plateforme ressemble à un point relais: les clients peuvent venir y récupérer ou déposer les colis qu’ils souhaitent expédier. Côté coulisse, ces locaux de 800m 2 constituent un véritable centre logistique chargé d’assurer le stockage, le conditionnement et l’acheminement des marchandises destinés au "dernier kilomètre". Le tout de manière plus écologique.

De drôles de triporteurs, siglés aux couleurs de cette entreprise familiale basée à Carros, ont d’ailleurs commencé à sillonner le quartier. Ils n’émettent aucun gaz à effet de serre. À terme, ils permettront de livrer ou de récupérer jusqu’à 3.000 colis par jour. "De quoi remplir quatre à cinq semi-remorques", explique Franck Cannata, le gérant du groupe azuréen Transcan.

Si la Métropole et la municipalité niçoise soutiennent cette initiative privée, c’est justement pour débarrasser le centre-ville des camions de livraison. "Les études réalisées par nos services estiment qu’en supprimant les véhicules de plus de 3,5 tonnes c’est aussi 4 à 5% des émissions de gaz à effets de serre liées au transport de marchandise que nous pouvons supprimer, avance le maire de Nice. Mais avant de les interdire encore fallait-il pouvoir proposer une logistique de substitution."

Quatre autres plateformes d’ici 2023

C’est donc en partie chose faite. Grâce à un partenariat innovant entre deux entreprises locales. Transdev, expert de l’expédition, et le groupe Ippolito, spécialisé dans la vente de véhicules utilitaires. Désormais, les marchandises pourront converger de toute la France, voire de toute l’Europe, vers le parc d’activité logistique de Saint-Isidore. C’est ici qu’elles feront l’objet d’un premier tri avant d’être transportées en véhicules propres vers ces hubs urbains qui se chargeront de les acheminer, de manière tout aussi écologique, vers leur destinataire final.

Car, d’ici 2023, ce n’est plus un mais cinq hubs du même genre que Transcan entend ouvrir. Les deux prochains sites sont d’ailleurs d’ores et déjà identifiés: dans l’ancienne galerie commerciale de la place Masséna et en lieu et place des entrepôts Arabo, rue Marceau. Le groupe souhaite aussi s’implanter dans le quartier du port ou de Riquier, ainsi qu’à Nice-Nord, idéalement boulevard Gorbella. Des lieux qui ne doivent rien au hasard: l’objectif est de mailler le territoire et de couvrir l’intégralité du centre-ville niçois.

Du particulier aux commerçants