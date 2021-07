65 ascenseurs et escaliers mécaniques vont être remplacés ou transformés à Monaco

Six escaliers mécaniques vont être remplacés, deux escaliers mécaniques en un ascenseur avec pylône verrier transformés et neuf ascenseurs publics remplacés.



Ainsi, sur les six escaliers mécaniques vétustes du passage souterrain du Carrefour de la Madone,

quatre d’entre eux seront remplacés et les deux autres seront supprimés pour laisser place à un

ascenseur vitré, afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux différents

commerces souterrains.



Les travaux de dépose et d’installation des nouveaux appareils sont effectués en nocturne, dès

20h00, et ont débuté ce lundi pour se terminer le 1er octobre 2021.

Les escaliers d'accès à la gare remplacés rue Grimaldi



Par ailleurs, il sera procédé au remplacement des deux escaliers mécaniques du 17 rue Grimaldi

(bureau de Poste). Les travaux réalisés de nuit débuteront le 9 août, pour une mise en service

le 1er octobre 2021.

Concernant le remplacement des neuf ascenseurs, il s’agit :

- des deux ascenseurs publics des Agaves

- des trois ascenseurs du Parking de la Costa

- des deux ascenseurs du Complexe Saint-Charles côté nord

- enfin, des deux ascenseurs du Parking du Jardin Exotique reliant l’Avenue Hector Otto

Du changement

au parking du Jardin exotique



Pour ce dernier site, les travaux débuteront dès le lundi 19 juillet 2021 par le remplacement

complet de l’ascenseur desservant les différents niveaux du parking du Jardin Exotique, l’autre

appareil restant disponible pour tous les niveaux (parking & avenue Hector Otto).



Dès la mise en service du nouvel ascenseur, le 17 septembre 2021, il sera procédé au remplacement

du second appareil. La mise en service de ce dernier appareil est prévue pour le vendredi 12

novembre 2021. Lors de cette phase de travaux les usagers pourront toujours accéder au parking.