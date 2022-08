460 cabines, 2.400 passagers, 13 ponts... La Corsica Ferries se dote d'un nouveau navire XXL en Méditerranée

Plus moderne, plus long que les bateaux actuels et plus écolo. En octobre la flotte de la Corsica Ferries s’enrichira d’un nouveau navire à la coque jaune qui cumule les superlatifs.

Long de 170 mètres, doté de 460 cabines, d’un garage de 900 mètres linéaire et de treize ponts, avec une capacité d’accueil de 2.400 passagers, le Mega Victoria sera mis en service en 2023 et affecté sur les rotations effectuées en Méditerranée par la compagnie maritime privée.

Pour se renforcer, la Corsica Ferries a ainsi engagé 19,1 millions d’euros dans l’acquisition du cruise ferrie Amorella (1) qui changera de pavillon, à la compagnie finlandaise Viking Line.

Les espaces intérieurs et les cabines du navire ont été récemment entièrement rénovés aux couleurs de la Corsica Ferries.

"Anticiper la transition écologique"

"Nous sommes très heureux d’accueillir ce nouveau navire dans notre flotte car il nous permettra de renforcer notre offre et de proposer à nos clients un niveau de service toujours plus élevé, se félicite Pierre Mattei, président de Corsica Ferries. Ce navire nous aidera également à améliorer encore les conditions de vie à bord de nos équipages et d’anticiper la transition écologique".

Cela en concentrant plus de monde sur un bateau.

Le Mega Victoria remplacera le Corsica Victoria (long de 146,6 mètres pour 1.700 passagers et 223 cabines, acheté en 1989 et rallongé en 1990) et s’ajoutera aux autres navires de la flotte de la même catégorie, à savoir: les Mega Smeralda, Mega Andrea et Mega Regina.

Un nouvel atout donc pour la compagnie franco-italienne basée à Bastia qui occupe le 7e rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages et le 10e en capacité de transport de passagers depuis la France et l’Italie, à destination de la Corse, de la Sardaigne, de l’île d’Elbe, de la Sicile et des Baléares.

Forte d’une flotte de 14 navires, Corsica Ferries dessert 22 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté 3,8 millions passagers et 1,3 million de véhicules en 2018.

1. Cruise-ferry construit de 1987 à 1988 aux chantiers BrodoSplit de Split en Yougoslavie (actuelle Croatie) pour la compagnie finlandaise SF-Line, l’Amorella navigue depuis octobre 1988 sur les lignes de Viking Line entre la Finlande, l’archipel d’Åland et la Suède.