1,5 milliard d'euros en vue pour les transports en Paca, grâce aux JO 2030?

La signature du volet mobilité du contrat de plan État-Région est tombée à point nommé, vendredi 1er décembre, à peine deux jours après l’annonce faisant des Alpes françaises le seul hôte pressenti pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030.

Les signataires, Clément Beaune, ministre délégué des Transports, et Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui accueillera une partie des épreuves, ont annoncé la mobilisation d’1,5 milliard d’euros.

Le fléchage du ministère des Transports prévoit 44 % pour le ferroviaire, 25 % au portuaire, 23 % au routier et 6 % au vélo. Le reste n’est pas précisé. En réalité, pour l’heure, seuls 770 millions sont sécurisés, à savoir 385 millions engagés par l’État et autant par la Région. Dans son discours, Renaud Muselier, a d’ailleurs précisé que ces 770 millions "permettent par effet levier, d’aller chercher des financements auprès des collectivités locales, de l’Europe, de SNCF Réseau..."

Des subventions qui vont financer différentes priorités dans les tuyaux depuis plusieurs années, mais qui devraient donc être précisées voire augmentées pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030.

Muselier annonce une loi d’exception

Les territoires régionaux accueillant les JO à savoir le Briançonnais et Nice Côte d’Azur devraient être parmi les grands gagnants de ce Contrat de plan État-Région (CPER).

"L’accessibilité des sites olympiques, à la fois des délégations de sportifs et les spectateurs, est un enjeu majeur de cette candidature. C’est pourquoi le volet mobilité du CPER 2023-2027 prévoit l’accélération des projets visant l’amélioration des accès à ces territoires, dans une logique durable et résiliente qui laissera des équipements et des infrastructures en héritage pour les territoires et les habitants. Les projets concernés ont notamment pour objectif de moderniser les axes routiers principaux, sécuriser les agglomérations traversées et améliorer la desserte ferroviaire des Alpes du Sud."

Renaud Muselier a remercié Clément Beaune et la Première ministre Élisabeth Borne "pour cet effort conséquent dans la perspective de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030."

Il précisait également que cette signature allait "permettre de commencer à travailler à une loi d’exception JO tout à fait essentielle ". Portée par l’État, elle permettra de déterminer les moyens financiers et réglementaires nécessaires.

Une loi d’exception qui risque d’alimenter la polémique dans les prochains jours, mois, années.