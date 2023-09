Avec un million de voyageurs montés à bord cet été, les bus de Monaco renouent avec leur fréquentation d'avant-Covid

Près de 600.000 voyageurs en juin, 550.000 en juillet et 520.000 en août, le directeur de la Compagnie des autobus de Monaco (CAM) ne boude pas sa satisfaction de constater une fréquentation revenue comme elle pouvait l’être avant la crise sanitaire. "Nous avons retrouvé la fréquentation de 2019! C’est une bonne nouvelle et un joli signe", souligne Roland de Rechniewski.

Cette année, il note une hausse considérable de touristes au mois de juin. "Associés aux usagers, cela nous donne des chiffres records pour cette période. Les gens sont partis plus tôt en vacances. Nous avons ainsi retrouvé les chiffres que nous étions en train d’atteindre avant la crise sanitaire."

Roland de Rechniewski rappelle en effet qu’après avoir enregistré une fréquentation à la baisse dès 2015, "nous commencions à retrouver une hausse de fréquentation en 2018 puis en 2019 grâce à une révision de notre offre de manière générale." Ainsi, en 2018, la CAM enregistrait une hausse de 1,5% de la fréquentation; 3% en 2019. "Puis, la crise sanitaire a biaisé nos chiffres."

Des tarifs plafonnés avec la carte bancaire

La dématérialisation en marche depuis le début d’année est en passe d’être devenue une habitude pour tous selon le directeur de la CAM. Les distributeurs ont en effet été supprimés début janvier. "Si cette dématérialisation n’est pas évidente pour les plus anciens, elle a très vite posé aucun problème aux usagers tout comme les touristes. Nous avons eu beaucoup de réactions au départ. Il fallait changer l’habitude mise en place depuis plus de dix ans. Mais assez vite les résidents et les Monégasques comme les salariés se sont adaptés."

Notamment avec l’utilisation de la carte bancaire comme carte de transport. "Parce qu’avec elle, le tarif s’adapte à la fréquentation. Si vous faites plusieurs voyages dans la journée vous ne paierez jamais plus de 5,50 euros et même principe si vous voyagez beaucoup sur une semaine, le tarif appliqué sera celui du ticket semaine. Avec la carte bancaire, les tarifs se calent à la journée, à la semaine et même au mois."

Plus de 20 % des paiements et des validations se font avec la CB. "De plus, nous avons réalisé beaucoup d’accompagnement et laissé un personnel adapté en agence afin de répondre à la demande."

Pas de nouveautés

Concernant l’achat de tickets, il reste possible à bord du bus. "Plus cher à l’unité, il reste attractif lorsque l’on prend un carnet de 15 tickets. Ce système reste très pratique pour les touristes et les usagers occasionnels."

Pas de nouveautés en vue avant la fin de l’année, pour autant la CAM ne reste pas les bras croisés. "Nous travaillons sur des solutions d’amélioration des services de bus et de vélo. Nous recherchons toujours des façons pour mieux établir les liaisons entre les quartiers. Monaco est un hypercentre qui se développe sans cesse. Nous adaptons nos horaires et nos lignes à ce développement."

Le bus en chiffres 21% des voyageurs paient leur titre de transport dans le bus avec leur carte bancaire. 55% achètent leur titre de transport à bord par tous les moyens. 14% le font en agence. 10% par l’application Monapass. Pour rappel, avec la carte bancaire, le voyage coûte 1,5 euro et s’adapte avec la fréquentation à la journée, à la semaine et au mois.

Possibilité d’acheter 15 voyages pour 20 euros dans le bus, le trajet revient alors à 1,33 euro.