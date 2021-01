Très peu de réservations dans les hôtels de la Côte d'Azur pour les vacances de février

«Rien». Pas fameux le résumé de Denis Cippolini. Le porte-parole des hôteliers est amer : «Avec toutes les annonces, on confine, on ne confine pas, les gens attendent et forcément, ça ne se bouscule pas. Et puis, pourquoi réserver avec un couvre-feu à 18 heures, des restaurants et des bars fermés ? Si des réservations arrivent, ce sera encore plus que d’habitude à la dernière minute.»

La Promenade des Anglais ? Morne plaine. A l’intérieur des terres, ce n’est guère mieux. «Réservations très faibles, aucune visibilité à moins d’une semaine des vacances de février. Les déclarations hebdomadaires du gouvernement ont un impact immédiat sur les réactions des clients potentiels.»

Le constat de Laurent Rossi, responsable du groupe Summer Hotels, n’est guère réconfortant. Sur deux hôtels rouverts le 11 janvier, l’un atteint péniblement les 35% de taux d’occupation (hôtel Masséna, rue Gioffredo), tandis que l’autre varie entre 20 et 25% (hôtel Lakmi, avenue Jean-Médecin). «Ce n’est pas concluant», rajoute le professionnel de l’hébergement. Pas concluant et très anxiogène : «Nous sommes en attente des décrets que le gouvernement doit sortir pour nous aider. Il y a un vrai stress. Les restaurants et les bars n’ouvriront pas en février et peut-être pas en mars, or nous, hôteliers, sommes totalement dépendants d’eux. Il nous faut des subventions. L’hôtellerie est en danger.»

Cette situation navrante se décline sur les hauteurs. Plus il y a de neige, moins il y a de gens pour en profiter. A l’hôtel Le Druos d’Isola 2000, Valérie Belpois enregistre «beaucoup d’annulations en raison des remontées mécaniques qui resteront fermées en février». Idem à Auron, où le responsable du Blainon assène cette phrase : «ça se vide tous les jours...»