Français, Britanniques ou Australiens? Voici les touristes qui ont fait la saison monégasque

Dans un communiqué envoyé par le gouvernement princier, le directeur du Tourisme et des Congrès, Guy Antognelli, annonce que le Top 3 de l’été des nationalités des visiteurs est la France, les États-Unis et la Grande Bretagne.

"C’est aussi le Top 3 depuis le début de l’année. L’Italie arrive en 4 position. Ce que l’on constate globalement par rapport à 2019, c’est une croissance des clientèles extra-européennes dont notamment une forte hausse du Moyen-Orient. Les Australiens sont présents en nombre à Monaco, en progression par rapport à 2019. Ce sont des marchés pleins d’avenir pour la Principauté. On les verra beaucoup plus présents en 2024."

L’affluence est plus mince par contre du côté asiatique, sur lequel la Principauté misait beaucoup avant 2020. Ce marché rouvre tout juste après la pandémie. "Le Japon a repris cette année. La Chine est à un peu moins de 40% du tourisme émetteur qui était le sien en 2019. C’est encore un peu compliqué", souligne Guy Antognelli.

Taux d’occupation de 72% en août

Coté fréquentation, l’été 2023 qualifié de "bon cru" affiche un taux d’occupation dans les établissements hôteliers de 75% en juillet et 72% pour août, en deçà de l’année record de 2019, utilisée comme référence régulièrement. "Monaco attire une très belle clientèle", ajoute Guy Antognelli.

"C’est un endroit comme nulle part ailleurs. Unique par sa taille, son Histoire, la cohérence de l’offre et l’excellence que l’on doit trouver partout: dans les boutiques, restaurants et hôtels. L’idée est que chacun puisse apprécier la qualité et l’excellence. La qualité doit se retrouver quelle que soit la gamme de produits que vous consommez. C’est ce que tous les partenaires privés essayent de faire en Principauté."